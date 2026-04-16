Millî Kadın Futbol Takımı, İsviçre Maçı İçin Bulunduğu Sinop'ta Öğrencilerle Bir Araya Geldi
16.04.2026 17:09
2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 18 Nisan Cumartesi İsviçre ile karşılaşacak A Millî Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ile millî futbolcular Vildan Kardeşler, Ece Türkoğlu ve Ece Tekmen, Sinop Şehit Bülent Yalçın Spor Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Kıragası, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olayları gündemine alarak yaptığı açıklamada, "Hiçbir çocuğun eline silahın yakışmadığı bir dünya diliyorum" dedi.

Haber: Mustafa USTA

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 18 Nisan'da İsviçre ile oynayacağı müsabaka öncesinde Sinop'a gelen A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ile milli futbolcular Vildan Kardeşler, Ece Türkoğlu ve Ece Tekmen, Sinop Şehit Bülent Yalçın Spor Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Teknik Direktör Kıragası öğrencilere hitaben şunları söyledi:

"Şu anki tek düşüncemiz 18 Nisan'da oynayacağımız olan maçta sizleri mahcup etmemek. Çünkü, mahcubiyetin çok önemli bir olgu olduğunu düşünüyorum, özellikle son günlerde yaşanan elim trajedik olayları düşündükçe. Benim bir oğlum var ama bir de bir sürü kızım var. Bu tür olayları düşündükçe gerçekten çok korkutucu buluyorum. Umarım bir daha böyle olaylarla karşılaşmayız. Ülkemiz ve dünyadaki hiçbir çocuğun eline silahın yakışmadığı bir dünya diliyorum. Sizler geleceğimizi şekillendiren insanlarsınız ve çok kıymetlisiniz. Ne yaparsanız yapın, en iyisini yapacağınıza çok eminiz. Bunu hem bir anne hem de bir teknik direktör olarak söylüyorum. Bunu konuşmamın da en önemli nedeni bir ilkokul öğretmeninin bana 'Necla sen yaparsın' demesi."

"Gölgeden çıkıp imkansızı başarmaya çalışan bir yapımız var"

Milli takım olarak buraya gelmek bizim için son derece önemli. Sizin gibi gençlerle karşılaşmak bizim için çok kıymetli. İyi ki varsınız. Umarım maçta da bizi desteklersiniz. İsviçre gibi dev bir ülkeye karşı oyuncularımızın nasıl mücadele ettiğini göreceksiniz. Bizler erkek futbolunun dışında egemen bir dünyada kendi sesini bulmaya çalışan bir grubuz aslında. Bunu kadınlar daha iyi anlayacaklardır. Gölgeden çıkıp imkansızı başarmaya çalışan bir yapımız var. Bu süreçte gösterilen duruş ve verilen mücadeleyle kadın futbolunun daha ileriye gideceğine inanıyorum."

Programda daha sonra, Kırağası ve milli futbolcular öğrencilerin sorularını yanıtladı.

