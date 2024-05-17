Milletler Ligi'nde Antalya etabında kadınlar dördüncü gün tamamlandı

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Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi organizasyonunun Antalya etabında, kadınlarda ilk haftanın dördüncü gün mücadeleleri tamamlandı.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan günün ilk maçında Almanya'yı 3-0 yenen Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı'nın oyuncusu Kotona Hayashi, karşılaşma sonrası değerlendirmesinde, 3'te 3 yaparak yollarına devam ettiklerini söyledi.

Milletler Ligi'nde güzel galibiyetler elde ettiklerini ifade eden Hayashi, "Önümüzde çok fazla maç var, kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Günün diğer karşılaşmasında Fransa'yı 3-0 mağlup eden Polonya Kadın Milli Voleybol Takımı'nın oyuncusu Agnieszka Korneluk ise "Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Bundan sonra iki maçımız daha var. Yarın Hollanda ile karşılaşacağız. Antalya ayağının son günü olan 19 Mayıs'ta Japonya ile maç yapacağız. Gittikçe heyecan artacak, kalan maçlarımıza odaklandık." açıklamasını yaptı.

Günün son maçında Bulgaristan'ı 3-0 yenen İtalya Kadın Milli Voleybol Takımı'nın oyuncusu Yasmina Akrari de Antalya'daki voleybolseverlerin desteğinin etkileyici olduğunu dile getirdi.

Akrari, "Olimpiyat yolunda alabildiğimiz her seti alacağız. Onun için mücadele ediyoruz." diye konuştu.