Milletler Ligi'nde İtalya'ya kaybeden Filenin Sultanları, bronz madalya maçına çıkacak - Son Dakika
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Milletler Ligi'nde İtalya'ya kaybeden Filenin Sultanları, bronz madalya maçına çıkacak

16.07.2022 20:11
Milletler Ligi'nde İtalya'ya kaybeden Filenin Sultanları, bronz madalya maçına çıkacak

SALON: AnkaraHAKEMLER: Rene Karina Noemi (ARG), Khattab Taghrid (EGY)TÜRKİYE: Beyza, Şebnem(L), Cansu, Tuğba, Saliha, Hande, Meliha, Ayça(L), Elif, Meryem, Eda, Zehra, İlkin, EbrarİTALYA: Marina, Alessia, Sara, Ofelia, Monica(L), Eleonora(L), Alessia, Chiara, Cristina, Anna, Elena, Chineş,...

SALON: Ankara

HAKEMLER: Rene Karina Noemi (ARG), Khattab Taghrid (EGY)

TÜRKİYE: Beyza, Şebnem(L), Cansu, Tuğba, Saliha, Hande, Meliha, Ayça(L), Elif, Meryem, Eda, Zehra, İlkin, EbrarİTALYA: Marina, Alessia, Sara, Ofelia, Monica(L), Eleonora(L), Alessia, Chiara, Cristina, Anna, Elena, Chineş, Fatime, OgechiSETLER: 18-25, 26-28, 22-25SÜRE: 34, 31, 28

FIVB Milletler Ligi Yarı Final maçında A Milli Kadın Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı.Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk seti karşılıklı gelen sayılarla dengede gitti. Manşet problemi ve servis hataları nedeniyle 17-12 geriye düşen ay-yıldızlılarda antrenör Giovanni Guidetti molaya gitti. Molanın ardından milliler taraftarının önünde ilk seti 18-25 kaybetti.İlk setteki mücadelesini ikinci sette de sürdüren Filenin Sultanları, oyunun son bölümüne 26-26 girdi. İtalya'nın direncini kıramayan milliler, Paola Egonu'nun sayılarına engel olamadı ve ikinci seti de 26-28 kaybetti.Karşılaşmanın üçüncü setinde İtalya'nın üstün oyunu karşısında milliler direnç göstererek skoru 20-21'e getirdi. Molanın ardından İtalya, Paola Egonu'nun sayısıyla skoru 20-22 yaptı. Skor 22-24 İtalya lehine olunca Guidetti molaya gitti. Servisi sayıya çeviren Egonu, İtalya'yı galibiyete taşıdı.Bu sonuçla İtalya finalde Brezilya'nın rakibi olurken, A Milli Kadın Voleybol Takımı yarın saat 15.00'te Ankara Spor Salonu'nda Sırbistan ile üçüncülük mücadelesinde karşılaşacak.

Öte yandan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ile birlikte taraftarların arasında izledi.


- Ankara
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FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Türkiye: 0 - İtalya: 3 FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Türkiye: 0 - İtalya: 3 'Filenin Sultanları' FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde final peşinde 'Filenin Sultanları' FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde final peşinde
Kaynak: DHA

Filenin Sultanları, Ankara, Marina, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milletler Ligi'nde İtalya'ya kaybeden Filenin Sultanları, bronz madalya maçına çıkacak - Son Dakika

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