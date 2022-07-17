Milletler Ligi'nde şampiyon İtalya oldu - Son Dakika
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Milletler Ligi'nde şampiyon İtalya oldu

17.07.2022 20:55
Milletler Ligi'nde şampiyon İtalya oldu

SALON: Ankara Spor SalonuHAKEMLER: Nurper Özbar (TUR), Rene Karina Noemi (ARG)İTALYA: Marina, Alessia, Sara, Ofelia, Monica(L), Eleonora(L), Alessia, Chiara, Cristina, Anna, Elena, Chinel, Fatime, OgechiBREZİLYA: Julia, Carolina, Moreir, Nunes(L), Rosamaria, Macris, Silva, Gabri,...

SALON: Ankara Spor Salonu

HAKEMLER: Nurper Özbar (TUR), Rene Karina Noemi (ARG)

İTALYA: Marina, Alessia, Sara, Ofelia, Monica(L), Eleonora(L), Alessia, Chiara, Cristina, Anna, Elena, Chinel, Fatime, OgechiBREZİLYA: Julia, Carolina, Moreir, Nunes(L), Rosamaria, Macris, Silva, Gabri, Menezes, Natalia(L), Giovanna, Kisy, Isabelle, Loren.SETLER: 25-23, 25-22, 25-22SÜRE: 1 saat 20 dakika (28, 26, 26)

FIVB Milletler Ligi final maçında altın madalya için İtalya ve Brezilya karşı karşıya geldi. Final karşılaşmasında İtalya, rakibi Brezilya'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu ve altın madalya kazandı.Ankara Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşmasında ilk sete İtalya daha iyi başladı. İtalya'nın 7-3 öne geçmesinin ardından Brezilya ilk molayı istedi. Molanın ardından İtalya etkili oyununu sürdürdü ve teknik molaya 12-6 önde girdi. İtalya'nın 16-10 öne geçmesinin ardından Brezilya ikinci molayı istedi. Molanın ardından Brezilya, İtalya'nın direncini kırmayı başararak oyunun son bölümünde durumu 23-21'e getirdi ama buna rağmen ilk seti İtalya 25-23 kazanarak öne geçti.Finalin ikinci setinde oyun dengede başladı. Karşılıklı sayıların olduğu mücadelede teknik molaya İtalya 12-09 önde girdi. Moladan etkili dönen İtalya, durumu 19-13'e getirdi. Setin sonunda İtalya üstünlüğünü korudu ve ikinci seti 25-22 önde tamamladı.Final karşılaşmasının üçüncü setine Brezilya maçta ilk defa öne geçerek 7-5'lik skor elde etti. Setin devamında Brezilya, teknik molaya da 12-11 önde girdi. Molanın ardından İtalya etkili bir oyun ortaya koyarak durumu 18-14'e getirdi. Setin son bölümünde Brezilya arka arkaya bulduğu sayılarla skoru 21-21 yaptı ve oyuna dengeyi getirdi. Brezilya'nın son bölümdeki etkili oyununa rağmen İtalya, üçüncü seti 25-22 kazanarak toplamda skoru 3-0 yaptı ve Milletler Ligi'nin şampiyonu olarak altın madalyayı kazandı.Şampiyon İtalya'nın voleybolcularına altın madalyaları Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Başkanı Ary Graça ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti. İtalya'da şampiyonluk kupasını turnuvanın en iyi oyuncusu Paola Egonu, Ary Graça'nın elinden aldı.Turnuva'da ikinci olan Brezilya gümüş madalya alırken, üçüncü Sırbistan ise bronz madalya aldı.MİLLETLER LİGİ'NİN 'EN'LERİMilletler Ligi'nin En Değerli Oyuncusu: Paola Egonu (İtalya)En İyi Pasör: Alessia Orro (İtalya)En İyi Smaçörler: Caterina Bosetti (İtalya), Gabri (Brezilya)En İyi Orta Oyuncular: Ana Carolina (Brezilya), Jovana Stevanovic (Sırbistan)En İyi Pasör Çaprazı: Paola Egonu (İtalya)

En İyi Libero: Monica de Gennaro (İtalya)


- Ankara
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İtalya'da havacılık sektöründeki grev nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi İtalya'da havacılık sektöründeki grev nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi İtalya, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon oldu İtalya, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon oldu
Kaynak: DHA

Ankaraspor, Carolina, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milletler Ligi'nde şampiyon İtalya oldu - Son Dakika

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