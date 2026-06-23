Milli Atıcılar Dünya Şampiyonası'nda Dördüncü Oldu

Almanya'da düzenlenen Gençler Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda yarışan milli atıcılar Gülsunar Tarhan ile Fahrettin Can Er, dördüncü oldu.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Gülsunar Tarhan-Fahrettin Can Er ikilisi, Suhl kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tabanca karışık takım finalinde mücadele etti.
Genç milli atıcılar, final müsabakasını dördüncü sırada tamamladı.
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