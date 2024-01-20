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Milli atlet Dilek Koçak Letonya'da altın madalya kazandı - Son Dakika
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Milli atlet Dilek Koçak Letonya'da altın madalya kazandı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli atletler Letonya'da düzenlenen Catherine's Cup Indoor yarışmasında mücadele etti. Milli atlet Dilek Koçak, 800 metrede 2.03.79'luk derecesiyle birinci olarak altın madalya kazandı. Ayrıca, Almanya'da düzenlenen Sparkassen Indoor Meeting Turnuvası'nda milli sporcu İbrahim Erata 1500 metrede 4. oldu. İstanbul Olimpik Deneme Milli Takım Seçmesi'nde ise Tuğba Toptaş 1500 metre kadınlar kategorisinde birinci olurken, Mehmet Çelik 1500 metre erkeklerde birinci oldu.

Milli atlet Dilek Koçak Letonya\'da altın madalya kazandı
20.01.2024 - 23:57,
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Milli atlet Dilek Koçak, Letonya'da Catherine's Cup Indoor yarışmasında 800 metrede altın madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli atletler yurtdışı ve yurt içinde çeşitli organizasyonlarda yarıştı.

Letonya'nın Kuldiga kentinde Catherine's Cup Indoor yarışmasında milli atlet Dilek Koçak 800 metrede 2.03.79'lik derecesiyle yarışmayı şampiyon bitirdi.

Almanya'nın Dortmund kentinde Sparkassen Indoor Meeting Turnuvası'nda milli sporcu İbrahim Erata 1500 metrede 3.45.63'lük derecesiyle 4. oldu.

Öte yandan İstanbul Olimpik Deneme Milli Takım Seçmesi'nde 1500 metre kadınlar kategorisinde, Tuğba Toptaş 4.21.52 ile birinci, Burcu Subatan 4.22.52'lik derecesiyle ikinci, Derya Kunur da 4.26.10'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Organizasyonda 1500 metre erkeklerde Mehmet Çelik 3.41.22 ile birinci, Salih Teksöz 3.42.34 ile ikinci, Abdurrahman Gedikoğlu da 3.43.41'lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA
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Türkiye, Letonya, Spor, Güncel, Son Dakika

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