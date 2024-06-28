Milli Atlet Ersu Şaşma, Avrupa Şampiyonası Başarısını Paris Olimpiyat Oyunları'na Taşımak İstiyor - Son Dakika
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Milli Atlet Ersu Şaşma, Avrupa Şampiyonası Başarısını Paris Olimpiyat Oyunları'na Taşımak İstiyor

İtalya'daki Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda sırıkla atlamada üçüncülük madalyası kazanan milli atlet Ersu Şaşma, Paris Olimpiyat Oyunları'nda başarı elde etmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Şampiyonada kürsüye çıkan ilk Türk sporcu olan Ersu, büyük bir motivasyonla olimpiyat oyunlarına odaklandığını belirtti. Hedefinin ilk madalyayı kazanmak olduğunu söyleyen Ersu, yeni sırıklarla çalışarak daha iyi bir performans sergilemeyi amaçlıyor. Atletizm İl Temsilcisi Halil Oğuz ise Ersu'nun başarılarından gurur duyduklarını ve olimpiyatta da final yarışacağına inandıklarını ifade etti.

28.06.2024 11:23
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İtalya'daki 26. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda sırıkla atlamada üçüncülük madalyası kazanarak kategorisinde kürsüye çıkan ilk Türk sporcu olan milli atlet Ersu Şaşma, başarısını Paris Olimpiyat Oyunları'na taşımak istiyor.

Roma'da 7-12 Haziran'da gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden milli sporcu Ersu, sırıkla atlamada 5,82'lik derecesiyle Avrupa üçüncülüğü başarısını gösterdi.

Organizasyonda bronz madalya kazanarak Türkiye Atletizm Federasyonunun 102 yıllık tarihinde, kategorisinde kürsüye çıkan ilk Türk sporcu olan Ersu, büyük sevinç yaşadı.

Atletizmde bir ilke imza atan 24 yaşındaki atlet, Fransa'da 26 Temmuz'da başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na gözünü çevirdi.

Sırıkla atlamada 5,90'lık derecesiyle büyükler Türkiye rekorunu elinde bulunduran milli sırıkçı, Mersin'deki Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde hazırlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe Kulübünün genç sporcusu, tarihi başarısını olimpiyat oyunlarına taşımayı hedefliyor.

"Olimpiyatlarda da ilk madalyayı kazanma hedefindeyim"

Milli atlet Ersu Şaşma, AA muhabirine, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kazandığı madalyanın kendisini motive ettiğini söyledi.

Şampiyonanın, kariyerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu anlatan Ersu, "Avrupa Şampiyonası, Paris Olimpiyat Oyunları öncesi önemli ve kritik bir yarıştı. Çok güzel bir organizasyon geçirip olimpiyatlara motive olarak gitmem gerekiyordu. Bunu düşünerek finale kaldım. Finalde 5,65'i geçtikten sonra 'Bugün madalya alacağım' dedim. 102 yıllık tarihte bir ilki başardım." diye konuştu.

Ersu, Paris Olimpiyat Oyunları'na odaklandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Almanya'da kampa ve yarışlara katılacağım. Olimpiyat oyunları öncesi hem antrenman hem de yarış deneyimi bana iyi gelecek. Yeni sırıklar kullanacağım. 6 metre atlayabilmek için yeni sırıklara alışmam lazım. Olimpiyatlarda kaçıncı olacağımın bir önemi yok. Olimpiyatlarda da ilk madalyayı kazanma hedefindeyim. Motive ve mutluyum. Avrupa'ya nasıl bir motivasyonla hazırlandıysam, olimpiyatlara da aynı şekilde hazırlanıyorum. Güzel bir enerji içerisindeyim. Daha iyi olacağını düşünüyorum."

Halil Oğuz: "Olimpiyatta final yarışacağına inanıyorum"

Atletizm İl Temsilcisi Halil Oğuz da Ersu'nun başarılarıyla gurur duyduklarını dile getirdi.

Ersu'nun yetenekli bir sporcu olduğunu vurgulayan Oğuz, şunları kaydetti:

"Geçmişte sırıkla atlarken kolu kırıldı ama ona rağmen yılmayarak buralara kadar geldi. Avrupa'da ülkemize bronz madalya kazandırdı. Olimpiyatta da final yarışacağına inanıyorum. Mersin'de 35 derecelik havada halen antrenmanlarını yapıyor. İstikrarlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor."

Kaynak: AA

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