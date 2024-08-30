Milli atlet Ersu Şaşma, Paris 2024 Olimpiyatları'nda fark yarattığını söyledi

Spor

Milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada 5'inci olduğu Paris 2024 Olimpiyatları'nda "fark yarattığını" söyledi.

Ersu, olimpiyatın ardından ailesiyle yaşadığı Mersin'de AA muhabirine yaptığı açıklamada Paris 2024'te istediği sonucu alamasa da sergilediği iyi performansla hafızalarda iz bıraktığını söyledi.

Organizasyonda sırıkla atlama müsabakalarının çekişmeli geçtiğini vurgulayan 24 yaşındaki sporcu, "Hem seçmelerde hem de finalde atlayışlarımın hepsini ilk hakkımda geçerek dünyada herkesin gözünde fark yarattığımı düşünüyorum. Biraz burukluk olsa da genel olarak iyiyim. Aklımda kalan ve 'şunda hata yaptım' diyebileceğim bir şey yok çünkü her şey iyiydi. Sırıkla atlamaya başladığımdan günden beri hayatımın en iyi performansını sergilediğimi söyleyebilirim." dedi.

Sırıkla atlamada dünyanın en iyi sporcularına karşı mücadele ettiğini dile getiren Ersu, "Rakiplerim Türkiye'den bu alanda böyle bir ismin çıkacağını düşünmemişler. Sırıkla atlamaya geç başladığım için onlara yetişmeye çalışıyordum. Ben, 2018'de 5.20'yi atlarken onlar 5.55 atlıyordu. Kendimi yetiştirdim ve çoğunu geçtim, geçmeye de devam ediyorum." diye konuştu.

Gelecek için umutlu olduğunu dile getiren Ersu, "Bu performansı sergileyerek aynı şekilde devam edeceğim. Daha iyi olacağımı düşünüyorum. Olimpiyatlarda neler yapabileceğimi gördüm. Kendimde 6 metrenin üzerini görebiliyorum. İlerde bütün büyük organizasyonlarda kürsüye çıkabileceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Los Angeles'ta hedef şampiyonluk

Milli atlet, Tokyo 2020'de 10'uncu tamamladığı olimpiyat derecesini Paris'te 5'inci sıraya çekerek kendini geliştirdiğini söyledi.

Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda kürsünün ilk basamağını hedefleyen Ersu Şaşma, "2028'de şampiyon olabileceğimi düşünüyorum. Bu 4 yılda çok şey değişebilir. Performansımın üstüne koyacağıma ve madalya alacağıma inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.