Milli Atlet Kadir Ünal, 2023 Avrupa Şampiyonası\'na Hazırlanıyor

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Milli atlet Kadir Ünal, 2023'te saliselerle kaçırdığı Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için Erzurum'da günde 5 saat antrenman yapıp, 25 kilometre koşuyor.

Van'ın Erciş ilçesinde 2018'de lisedeyken düşük notlarından dolayı babasının yönlendirmesiyle atletizme başlayan 20 yaşındaki Kadir Ünal, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü'nde eğitim görüyor.

İlk başarısını 2021'de İstanbul'da düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda 1500 metrede 3. olarak kazanan milli atlet Ünal, aynı yıl Adana'da yapılan Liseler Arası Kros Şampiyonası'nda birinci olup milli takıma seçildi.

Bursa'da 2022'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 800 metrede şampiyon olan Ünal, bu yıl Fenerbahçe'den Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübüne transfer oldu.

Gelecek hafta başlayacak Atletizm Süper Lig'de mücadele edecek milli atlet, 2023'te olimpik denemede saliselerle kaçırdığı Avrupa Şampiyonası'na gelecek yıl katılabilmek için sıkı çalışıyor.

Günü 25 kilometrelik koşuyla tamamlıyor

Erzurum'daki atletizm pistinde günde 5 saat antrenman yapan Ünal, günü 25 kilometrelik koşuyla tamamlıyor.

Milli atlet Ünal, AA muhabirine, branşını çok sevdiğini ve kariyerini büyük başarılarla taçlandırmak için çok çalıştığını söyledi.

İsrail'de 2023'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası için Mersin'de olimpik deneme yaptığını belirten Ünal, şöyle konuştu:

"Avrupa Şampiyonası'na daha önce hiç katılamadım. Barajı saliselerle kaçırdım çok üzüldüm ama bu beni etkilemedi. Son hız çalışmalarıma devam ediyorum. Profesyonel spor hayatımda buna katılmayı hedefliyorum. Seneye inşallah katılacağım. Seneye 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası olacak, ben ve takım arkadaşlarım onun için de çalışıyoruz. İlk olarak oraya seçilmeyi ardından orada ilk 3'e girmeyi hedefliyorum. Hazırlık döneminde günlük 25 kilometre koşuyorum, hafta içi kuvvet ve tempo antrenmanları da oluyor. Hazırlık dönemi bayağı yorucu geçiyor. Hedeflerim doğrultusunda çalıştığım için zor olması daha iyi, gelişimime katkı sağlıyor."

"Yaptığım hazırlıklarla kürsü hedefliyorum"

Ünal, başarı için her türlü fedakarlığı yaptığını söyleyerek, "Günlük sabah akşam yaklaşık 5 saat antrenman yapıyoruz. Bu antrenmanlar Avrupa Şampiyonası için ön hazırlıklar. Kesintisiz olarak antrenmanlara devam edip yaptığım hazırlıklarla orada kürsü hedefliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sene Bursa'da yapılan Salon Türkiye Şampiyonası'nda 800 metrede birinci olduğunu belirten Ünal, "Emin adımlarla çalışıyorum, inşallah güzel başarılar elde edeceğim. Yaklaşık 50 madalyam var, bunlar il ve bölge şampiyonalarından kazandıklarım. Bir tane dünya şampiyonasından kazandığım altın madalyam var. Türkiye şampiyonalarından kazandığım yaklaşık 20 madalyam var." ifadelerini kullandı.

Gelecek hafta başlayacak Süper Lig'in de 2 kademeden oluştuğunu hatırlatan Ünal, orada da kulübüyle ilk 3'e girmeyi hedeflediklerini kaydetti.