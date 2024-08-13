Milli Atlet Kadir Ünal, 2023 Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Milli Atlet Kadir Ünal, 2023 Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Milli Atlet Kadir Ünal, 2023 Avrupa Şampiyonası\'na Hazırlanıyor

Milli atlet Kadir Ünal, 2023 Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için Erzurum'da yoğun antrenmanlar yapıyor. Günde 5 saat antrenman yapan Ünal, 25 kilometre koşarak çalışmalarını tamamlıyor. Ünal, hedeflerine ulaşmak için büyük bir fedakarlık yapıyor.

13.08.2024 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli atlet Kadir Ünal, 2023'te saliselerle kaçırdığı Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için Erzurum'da günde 5 saat antrenman yapıp, 25 kilometre koşuyor.

Van'ın Erciş ilçesinde 2018'de lisedeyken düşük notlarından dolayı babasının yönlendirmesiyle atletizme başlayan 20 yaşındaki Kadir Ünal, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü'nde eğitim görüyor.

İlk başarısını 2021'de İstanbul'da düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda 1500 metrede 3. olarak kazanan milli atlet Ünal, aynı yıl Adana'da yapılan Liseler Arası Kros Şampiyonası'nda birinci olup milli takıma seçildi.

Bursa'da 2022'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 800 metrede şampiyon olan Ünal, bu yıl Fenerbahçe'den Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübüne transfer oldu.

Gelecek hafta başlayacak Atletizm Süper Lig'de mücadele edecek milli atlet, 2023'te olimpik denemede saliselerle kaçırdığı Avrupa Şampiyonası'na gelecek yıl katılabilmek için sıkı çalışıyor.

Günü 25 kilometrelik koşuyla tamamlıyor

Erzurum'daki atletizm pistinde günde 5 saat antrenman yapan Ünal, günü 25 kilometrelik koşuyla tamamlıyor.

Milli atlet Ünal, AA muhabirine, branşını çok sevdiğini ve kariyerini büyük başarılarla taçlandırmak için çok çalıştığını söyledi.

İsrail'de 2023'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası için Mersin'de olimpik deneme yaptığını belirten Ünal, şöyle konuştu:

"Avrupa Şampiyonası'na daha önce hiç katılamadım. Barajı saliselerle kaçırdım çok üzüldüm ama bu beni etkilemedi. Son hız çalışmalarıma devam ediyorum. Profesyonel spor hayatımda buna katılmayı hedefliyorum. Seneye inşallah katılacağım. Seneye 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası olacak, ben ve takım arkadaşlarım onun için de çalışıyoruz. İlk olarak oraya seçilmeyi ardından orada ilk 3'e girmeyi hedefliyorum. Hazırlık döneminde günlük 25 kilometre koşuyorum, hafta içi kuvvet ve tempo antrenmanları da oluyor. Hazırlık dönemi bayağı yorucu geçiyor. Hedeflerim doğrultusunda çalıştığım için zor olması daha iyi, gelişimime katkı sağlıyor."

"Yaptığım hazırlıklarla kürsü hedefliyorum"

Ünal, başarı için her türlü fedakarlığı yaptığını söyleyerek, "Günlük sabah akşam yaklaşık 5 saat antrenman yapıyoruz. Bu antrenmanlar Avrupa Şampiyonası için ön hazırlıklar. Kesintisiz olarak antrenmanlara devam edip yaptığım hazırlıklarla orada kürsü hedefliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sene Bursa'da yapılan Salon Türkiye Şampiyonası'nda 800 metrede birinci olduğunu belirten Ünal, "Emin adımlarla çalışıyorum, inşallah güzel başarılar elde edeceğim. Yaklaşık 50 madalyam var, bunlar il ve bölge şampiyonalarından kazandıklarım. Bir tane dünya şampiyonasından kazandığım altın madalyam var. Türkiye şampiyonalarından kazandığım yaklaşık 20 madalyam var." ifadelerini kullandı.

Gelecek hafta başlayacak Süper Lig'in de 2 kademeden oluştuğunu hatırlatan Ünal, orada da kulübüyle ilk 3'e girmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Kadir Ünal, erzurum, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Atlet Kadir Ünal, 2023 Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:19 AK Parti’de sosyal medya krizi Instagram yasağı iki bakanı çileden çıkardı AK Parti'de sosyal medya krizi! Instagram yasağı iki bakanı çileden çıkardı
11:40 Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor
11:06 İşyerinde buzdolabının arkasına düşen adamın cesedi 10 yıl sonra bulundu İşyerinde buzdolabının arkasına düşen adamın cesedi 10 yıl sonra bulundu
10:55 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı Eskişehir’deki olayın detayları gün yüzüne çıktı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı! Eskişehir'deki olayın detayları gün yüzüne çıktı
10:53 Suudi Arabistan Ecevit’in 2 milyar dolarlık mirasına çöktü Dededen kalma arazi istimlak edildi Suudi Arabistan Ecevit'in 2 milyar dolarlık mirasına çöktü! Dededen kalma arazi istimlak edildi
21:48 Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul’a geldi Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
21:33 2 hafta yok Galatasaray’ın yıldız futbolcusu ilk maçtan sakatlandı 2 hafta yok! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu ilk maçtan sakatlandı
21:02 2 kişinin tahliyesini sağlayan raporu hazırlamışlardı 44 kişinin öldüğü site davasının bilirkişi heyeti çekildi 2 kişinin tahliyesini sağlayan raporu hazırlamışlardı! 44 kişinin öldüğü site davasının bilirkişi heyeti çekildi
20:19 Beyaz Saray: İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir
19:41 Real Madrid’in yıldızına Suudi Arabistan’dan futbol tarihine geçecek teklif Real Madrid'in yıldızına Suudi Arabistan'dan futbol tarihine geçecek teklif
19:38 Mesleği bırakıyor Hasta yakınlarının saldırdığı doktor taburcu edildi Mesleği bırakıyor! Hasta yakınlarının saldırdığı doktor taburcu edildi
19:09 Tuzla’da 2 işçiye mezar olan göçükle ilgili yakalanan müteahhit tutuklandı Tuzla'da 2 işçiye mezar olan göçükle ilgili yakalanan müteahhit tutuklandı
19:03 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşı şehit eden azılı teröristler etkisiz hale getirildi 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşı şehit eden azılı teröristler etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 13:10:25. #1.12#
SON DAKİKA: Milli Atlet Kadir Ünal, 2023 Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement