Milli Atlet Kayhan Özer, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Etmek İstiyor

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Milli atlet Kayhan Özer, yarın İskoçya'da başlayacak Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın 60 metre branşında finale kalmayı ve bu branşta finale kalan "ilk Türk sporcu" olmayı hedeflediğini belirtti.

Kayhan Özer, bu yılki hedefleriyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2024'ün yoğun geçeceğini ve başarılı olmak için her şeyi yapacaklarını ifade etti.

Yarın İskoçya'da başlayacak Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na katılacağını aktaran Kayhan Özer, "Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metrede finale kalmak ve bu branşta finale kalan ilk Türk sporcu olmak istiyorum. İlk 5'e girerek ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bunu yapabilecek potansiyelim var." diye konuştu.

Büyük yarışmalarda kendini göstermek istediğine dikkati çeken Kayhan Özer, "Jamaika asıllı Türk atlet Emre Zafer Barnes'in 60 metrede 6.55'lik Türkiye rekorunu Dünya Salon Şampiyonası'nda kırmak istiyorum. Büyük yarışmalarda daha iyi koştuğunuz zaman, kariyeriniz daha iyi noktalara gidiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi olimpiyatta iki kategoride temsil etmek istiyor

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na sadece 4x100 bayrak takımıyla katıldığını anımsatan Kayhan Özer, talihsizlikler yaşanan bu organizasyonun kendileri için büyük bir tecrübe olduğunu dile getirdi.

Kayhan Özer, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi hem 100 metre hem de 4x100 bayrak takımıyla temsil etmek istediğini vurgulayarak, "Paris 2024 Olimpiyatları'na iki kategoride katılırsam, benim için biraz daha zor olacak. İki kategoride de başarılı olmak istiyorum. Şu an sıralama sisteminin içerisine girdim. Bu sıralamayı hem daha yukarı taşıyıp hem de koruyarak Paris'te yer almak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"7 milyar insanın en hızlı koşan ilk 100 kişisi içindeyim"

Kayhan Özer, dünyada herkesin koşma yeteneği olduğunu ama çok az kişinin hızlı koşabildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ben o yüzden bu branşı seçtim. 100 metrede dünya şampiyonu olan sporcu, dünyanın en hızlı koşan atleti unvanını alıyor. Bu gerçekten çok ilgi çekici bir şey. Ben ilkokuldayken beden eğitimi öğretmenimiz bizi yarıştırırdı. 50 metre koşardık ve ben herkese fark atardım. Koşmayı çok seviyordum. Hızlı da koşuyordum. Benim kısa mesafe koşmam bu şekilde başladı. 7 milyar insanın en hızlı koşan ilk 100 kişisi içindeyim. İlk 10 saniye dışardan kısa gibi geliyor ancak bizim için çok farklı. Bizim için çok stresli. Bu stresi yönetebilmek gerekiyor. 100 metre kusursuz atletlerin yarışmasıdır. Kusursuz olmanız gerekiyor, yoksa hızlı koşamıyorsunuz."