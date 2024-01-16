Milli Atlet Nursena Çeto, Paris 2024 Olimpiyatları İçin Antrenmanlarına Devam Ediyor

Milli atlet Nursena Çeto, Paris 2024 Olimpiyatları'na katılabilmek için Erzurum'da dondurucu soğukların yaşandığı günlerde dahi antrenmanlarını aksatmıyor.

Van'ın Erciş ilçesinde 6 yıl önce radyodan yapılan "Haydi çocuklar spora" çağrısı sonrası ailesinin desteğiyle atletizme başlayan 21 yaşındaki Nursena Çeto, 2019'da İtalya'nın Susa şehrinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda kazanılan takım halinde ikincilik ile ilk uluslararası başarısını elde etti.

Geçen yıl Karadağ'ın Nikşiç kentinde düzenlenen Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Çeto, aynı yıl Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Balkan Kros Şampiyonası'nda da üçüncü oldu.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Çeto, gündüz hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesine rağmen Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hayaliyle her gün yaklaşık 20 kilometre koşu yapıyor.

Çeto: "Kendi kendimi keşfettim"

Nursena Çeto, AA muhabirine, milli formayla katılmayı planladığı tüm yarışlarda Türkiye'yi başarıyla temsil edebilmek için günlük 4 saat antrenman yaptığını söyledi.

Yaklaşık 6 yıldır atletizmle ilgilendiğini ifade eden Çeto, "Birçok derecem oldu. Balkan şampiyonluğu ve ikinciliğim var. Pistte çok fazla kürsü yaptım, çok fazla derecem var. Avrupa'da kros koştum. En büyük hedefim de Dünya Üniversitelerarası Kros Şampiyonası'nın ardından olimpiyatlar." dedi.

Çeto, ülkesini temsil etmekten gurur duyduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Radyodan 'Atletizm yarışı var, katılmak isteyen gelsin.' diye bir anons geçti. Ben de onu duyduktan sonra direkt gidip kayıt yaptırdım. Aileme söyledim, onlar da destek verdi ve buralara geldim. Oradan sonra gittiğim her yarışta derece yapmaya başladım ve böylelikle kendi kendimi keşfettim. Her zaman iyi olacağımı düşündüm. Bundan sonraki hayatımın da inşallah daha iyi olacağına inanıyorum. Daha çok kürsü yapıp, bayrağımızı dalgalandırmayı planlıyorum."

Türkiye'deki yarışlarda yaklaşık 150 madalya kazandığından bahseden Çeto, "Yurt dışında da çok fazla madalyam var. Bu yıl milli formayla 4 derece elde ettim. Önümde İstanbul'da düzenlenecek salon yarışım var. Orada koşup derece yapmayı hedefliyorum. En büyük hayalim Paris 2024 Olimpiyatları. İnşallah orada derece yapmayı hedefliyorum. Paris'e gidebilmek için hak kazanmam gerekiyor ve bunun için çalışıyorum. Paris'te koşup, bayrağımızı dalgalandırmayı çok istiyorum. Balkan şampiyonu olduğumda çok ağlamıştım. Bayrağımızı dalgalandırırken, İstiklal Marşı'mız okunurken çok ağlamıştık. Orada çok duygusal bir an yaşamıştım." değerlendirmesinde bulundu.