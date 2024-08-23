Milli badmintoncular dünya gençler şampiyonasında mücadele edecek

Milli badmintoncular, dünya gençler şampiyonasındaki karışık takım müsabakalarında E Grubu'nda mücadele edecek.
Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, 30 Eylül-13 Ekim tarihlerinde Çin'in Nanchang kentinde düzenlenecek organizasyondaki karışık takım maçlarının kura çekimi yapıldı.
Türkiye çekiliş sonucu Hindistan, Peru, Morityus ve Azerbaycan'ın bulunduğu E Grubu'nda yer aldı.
Şampiyonada Türkiye'yi, Aleyna Korkut, Sude Naz Acu, Beren Aşkar, Sinem Yıldız, Mehmet Can Töremiş, Arda Doğaç Atan, Buğra Aktaş ve Ravza Bodur temsil edecek.
Karışık takım müsabakaları 30 Eylül-5 Ekim, bireysel karşılaşmalar ise 7-13 Ekim tarihlerinde oynanacak.
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