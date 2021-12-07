Milli badmintoncular, Dünya Şampiyonası için İspanya'ya gitti

İspanya'da düzenlenecek 2021 Dünya Badminton Şampiyonası'nda 5 milli sporcu mücadele edecek.

Huelva kentinde 12-19 Aralık'ta yapılacak organizasyona katılacak ay-yıldızlı kafile Ankara'daki hazırlıklarını tamamladı. Milli kafile, hava yoluyla İspanya'ya gitti.

Şampiyonada Türkiye'yi tek kadınlarda Neslihan Yiğit ve Aliye Demirbağ, tek erkeklerde Emre Lale, çift kadınlarda Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci temsil edecek.

İlk turda tek kadınlarda Neslihan Malezyalı Kisona Selvaduray, Aliye Tayland'dan Phittayaporn Chaiwan ile karşılaşacak. Tek erkeklerde ise Emre, ilk müsabakasını Azerbaycanlı Ade Resky Dwicahyo ile yapacak.

Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci de çift kadınlarda Portekizli Adriana Goncalves-Sonia Goncalves ikilisiyle karşı karşıya gelecek.