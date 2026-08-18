Milli Badmintoncular İlk Turda Galip
Hindistan'da düzenlenen şampiyonada iki Türk çift, ilk tur maçlarını kazandı ve ilk 32'ye yükseldi.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Dünya Büyükler Ferdi Badminton Şampiyonası'nda Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci ile Yasemen Bektaş-Sinem Yıldız, çift kadınlar kategorisinde ilk tur maçlarını kazandı.
Erzincanlı milli sporcular Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci, Birleşik Arap Emirlikleri'nden rakiplerini 2-0 mağlup ederek turnuvada ilk 32'ye kaldı.
Yasemen Bektaş-Sinem Yıldız çifti de İsveçli rakiplerini 2-1 yenerek adını ilk 32 arasına yazdırdı.
Şampiyonada tek kadınlarda Neslihan Arın ve Özge Bayrak ile karışık çiftlerde Emre Sönmez-Yasemen Bektaş, ikinci gün mücadele edecek.
Milli sporcular ve teknik ekibin şampiyonadaki mücadelesi devam ediyor.
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