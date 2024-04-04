A Milli Basketbol Takımı\'nın eski oyuncularından Barış Küce hayatını kaybetti

A Milli Basketbol Takımı'nın eski oyuncularından Barış Küce, 78 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) sosyal medya hesabından yayımlanan başsağlığı mesajında, "Milli takımımızın eski basketbolcularından Barış Küce'nin vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. TBF olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.
Barış Küce, kariyerinde altyapısında yetiştiği TED Ankara Kolejliler ile Fenerbahçe ve Altınordu formalarını giydi.
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ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Fenerbahçe Alagöz Holding'e karşı ilk şampiyonluğunu elde etmek için mücadele ediyor. Son 2 sezonda kupayı kaybeden Mersin ekibi, bu kez rakibini yenerek hem şampiyonluğa ulaşmayı hem de kulüp tarihindeki ilk Süper Lig şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor. Kulüp başkanı ve genel koordinatör, takımın motivasyonunun yüksek olduğunu ve şampiyonluğa inandıklarını belirtiyor.
Körfez Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Küçük Erkekler Futbol Turnuvası başladı. 12 ortaokulun futbol takımları arasında gerçekleşecek olan turnuva, grup maçları ve eleme turlarıyla devam edecek. Turnuvanın finali ise 18 Nisan Perşembe günü yapılacak.
Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, Uzunköprü-Hayrabolu kara yolunda dron destekli denetim gerçekleştirdi. Denetimde sürücülerin ve araçların evrakları kontrol edilerek, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Bilecik 1. Amatör Lig'de şampiyonunu belirleyecek olan Play-Off Grup Müsabakaları, 6-7 Nisan tarihlerinde başlayacak. Kura çekimi Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binasında gerçekleşti.
TFF 2. Lig'de mücadele eden Bursaspor, hafta sonu oynanacak müsabakalardan sonra lige veda etme tehlikesiyle karşı karşıya. Son 5 haftaya girilen ligde, gruplarını lider bitiren takımlar direkt olarak 1. Lig'e çıkacak. Bursaspor'un düşme hattında yer aldığı Beyaz Grup'ta, hafta sonu oynayacağı maçtan puan kaybetmesi halinde lige veda etmesi kesinleşebilir.
Afyonkarahisar'da Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında, 245 üçüncü sınıf öğrencisi yetenek taramasından geçti. Programda öğrencilerin koordinasyonları, denge ve reaksiyon süreleri gibi çeşitli testler uygulandı. Elde edilen verilere göre yetenekli olan öğrenciler, ilgili spor branşlarının antrenörlerine yönlendirilecek.
Sivasspor, Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek 3 maç sonra galibiyet aldı. Bu galibiyetle Sivasspor, bu sezonki 10. galibiyetini elde etti ve puanını 41'e çıkardı. Son galibiyetini 27. haftada alan Sivasspor, 3 haftadır galibiyet hasreti çekiyordu.
Afyonkarahisar'da gerçekleşen Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakaları, atletizm pistinde yapıldı. Sporcuların gösterdiği üstün performans ve yetenek büyük beğeni topladı. Ödül töreninde dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve gençlerin spora olan ilgisini artırmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Doğu Kışla Gençlik Parkı'na kaykay parkı kurarak gençleri ağırlıyor. Park, adrenalin ve hız tutkunlarının yeni adresi haline geldi.
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