Milli Basketbol Takımı Trentino Kupası'nda Uzatmada Kaybetti - Son Dakika
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Milli Basketbol Takımı Trentino Kupası'nda Uzatmada Kaybetti

05.08.2023 01:03

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Trentino Kupası'ndaki ilk maçında ev sahibi İtalya'ya uzatmada 90-89 yenildi. İstanbul'da düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'na hazırlık olarak katılan milli takım, İtalya ile yaptığı maçta normal süresi berabere biten müsabakayı uzatmalarda kaybetti. Türkiye, turnuvanın üçüncülük maçında Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacakken, finalde İtalya ile Çin mücadele edecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Trentino Kupası'ndaki ilk maçında ev sahibi İtalya'ya uzatmada 90-89 yenildi.

UZATMALARDA KAYBETTİK

İstanbul'da 12-20 Ağustos'ta düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele edecek ay-yıldızlı ekip, hazırlıklar kapsamında İtalya'da düzenlenen 4 takımın katıldığı Trentino Kupası'nda İtalya ile karşılaştı. Trentino kentindeki BLM Group Arena'da yapılan maçın normal süresi 75-75 eşitlikle tamamlandı. Müsabakanın uzatma bölümü 90-89 İtalya'nın üstünlüğüyle sona erdi.

Final oynayabilirdik! Millilerimiz son anda yıkıldı

FİNALİN ADI İTALYA-ÇİN

Türkiye, yarın TSİ 19.00'da Yeşil Burun Adaları ile üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Turnuvanın finalinde İtalya ile Çin mücadele edecek.

Final oynayabilirdik! Millilerimiz son anda yıkıldı
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Basketbol Takımı Trentino Kupası'nda Uzatmada Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli Basketbol Takımı Trentino Kupası'nda Uzatmada Kaybetti - Son Dakika
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