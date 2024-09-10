İlkan Karaman Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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İlkan Karaman Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Muğla'nın Datça ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu İlkan Karaman, Tekirdağ'ın Kapaklı Karaağaç mahallesinde gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

10.09.2024 16:00
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- Milli basketbolcu İlkan Karaman gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

TEKİRDAĞ - Muğla'nın Datça ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu 34 yaşındaki İlkan Karaman, Tekirdağ'ın Kapaklı Karaağaç mahallesinde gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Naaşı Kapaklı'ya getirilen eski milli basketbolcu İlkan Karaman için öğle namazına müteakip Karaağaç Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, basketbolcu arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazede Karaman'ın yakınları ve eşi Selin Karaman ayakta durmakta zorlanırken, cenazede taziyeleri Karaman'ın babası İlhan Karaman kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından İlkan Karaman, Karaağaç Fatih mezarlığında dualarla ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İlkan Karaman Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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