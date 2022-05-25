Milli bilek güreşçilerinden Romanya'da resital

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un milli bilek güreşçileri Romanya'dan 5 altın madalya ile döndü.

Dünya Bilek Güreşi Federasyonu (WAF) tarafından Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'na onlarca ülkeden yüzlerce sporcu katıldı. Bilek güreşi camiasının en prestijli organizasyonlarından biri olan şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor'un şampiyon bilek güreşçileri de mücadele etti.

Takım halinde şampiyon oldular

Şampiyonada ter döken Kağıtsporlu milli sporculardan Enes Alan, Genç Erkekler +55 kg sıkletinde sağ kol birinciliğini, Şehmuz Ertem Genç Erkekler 55 kg sol kol ve sağ kol birinciliklerini, Meryem Yıldırım Sevci ise Büyük Bayanlar +65 kilogramda sol kol ve sağ kol birinciliklerini kazandı. Elde ettikleri 5 altın madalya ile takım halinde Avrupa Şampiyonu olan milliler, Avrupa'da ay yıldızlı bayrağı açmanın gurur ve sevincini yaşadı. - KOCAELİ