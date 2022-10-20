Milli biniciler Suudi Arabistan'da ilk 3 sırayı aldı

Milli biniciler Derin Demirsoy, Ömer Karaevli ve Efe Siyahi, Küresel Şampiyonlar Turu'nun final ayağındaki engel atlama yarışmasında ilk 3 sırayı aldı.
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen organizasyonda CSI5 kategorisindeki 145 santimetre yarışması yapıldı.
Derin Demirsoy, "Elzas" isimli atıyla birinci, Ömer Karaevli, "Policeman" isimli atıyla 2'nci, Efe Siyahi ise "Calvino 16" isimli atıyla 3'üncü oldu.
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