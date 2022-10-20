Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan 'ın başkenti Riyad 'da düzenlenen organizasyonda CSI5 kategorisindeki 145 santimetre yarışması yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Milli biniciler Suudi Arabistan'da ilk 3 sırayı aldı - Son Dakika

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