Milli Bisikletçi Ramazan Yılmaz, UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda Madalya Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Milli Bisikletçi Ramazan Yılmaz, UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda Madalya Hedefliyor

Konya'dan milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda 3 kategoride yarışacak. Hedefi, kürsüye çıkmak ve madalya kazanmak. Yılmaz, son hazırlıklarını tamamlayarak dünyaca ünlü organizasyona katılmaya hazırlanıyor.

11.03.2025 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor

KONYA - Konyalı milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, yolda gördüğü bisikletçileri geçerek pedal çevirmeye başladığı bisiklet branşında şimdi UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu olan milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, 8 yıl önce bisiklet branşı ile tanıştı. 8 yılda birçok başarı elde eden milli sporcu, 2 yıldır elit kategoride başarılar elde edip, puan toplayarak UCI 2025 uluslararası takımlar listesine girmeye hak kazandı. Konya Olimpik Veledromu'nda milli takım ile 2 haftadır kampta olan 20 yaşındaki bisikletçi, yarışlarda 3 kategoride mücadele edecek. En büyük hedefinin kürsüye çıkarak madalyalar kazanmak olduğunu ifade eden Yılmaz, heyecanlı olduğunu ifade etti.

"Yarışlarda en iyi sonuçları alıp, kürsü hedefliyoruz"

Yaklaşık 2 haftadır Konya'da kampta olduklarını anlatan milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, "Yarışlar için hızlı ve güzel şekilde çalışıyoruz. Yarışa son 3 gün kaldı. 3 gün sonra ilk büyük yarışımız var. O yarışta elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ben 3 kategoride yarışacağım. Milli takım olarak da 5 sporcu ile start alacağız. 4 arkadaşımız farklı kategoride, ben ise farklı kategoride start alacağım. Tabii ki çok zor bir yarış, dünya şampiyonası kadar zor diyebilirim. Yarışlarda en iyi sonuçları alıp, kürsü hedefliyoruz" dedi.

Dünyanın en büyük organizasyonlardan bir tanesinde yarışacaklarını vurgulayan milli sporcu, "Konyalı sporcular olarak bizler burada mücadele edeceğiz. Mücadelede yarışacak 4 Konyalı sporcuyuz. Bizi hemşehrilerimiz desteklemeye gelirse çok mutlu oluruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Ramazan Yılmaz, Milli Takım, Dünya, Konya, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Bisikletçi Ramazan Yılmaz, UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda Madalya Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna’nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump’tan ilk açıklama Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı
Suriye’de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum Suriye'de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizi Hepsi birden istifa etti Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi! Hepsi birden istifa etti
Mansur Yavaş’ın açıklamasının ardından İBB’den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır... Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından İBB'den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır...
Mertens’in neden oynamadığı ortaya çıktı Mertens'in neden oynamadığı ortaya çıktı
Devrim Kabacaoğlu ’Bahar’a veda ediyor Devrim Kabacaoğlu 'Bahar'a veda ediyor
Otomotiv piyasasında beklenen an geldi Otomotiv piyasasında beklenen an geldi
Ahmet Çakar’dan Okan Buruk’a olay sözler Ahmet Çakar'dan Okan Buruk'a olay sözler
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
Zafer Algöz ödediği otopark ücretine isyan etti: Oha diyorum Zafer Algöz ödediği otopark ücretine isyan etti: Oha diyorum
Kanal D iddialı dizinin fişini çekti İşte final tarihi Kanal D iddialı dizinin fişini çekti! İşte final tarihi

22:19 Ukrayna’nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump’tan ilk açıklama Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
21:24 ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı
20:27 Suriye’de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum Suriye'de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
20:20 Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizi Hepsi birden istifa etti Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi! Hepsi birden istifa etti
19:41 Mansur Yavaş’ın açıklamasının ardından İBB’den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır... Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından İBB'den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır...
09:19 Mertens’in neden oynamadığı ortaya çıktı Mertens'in neden oynamadığı ortaya çıktı
09:05 Devrim Kabacaoğlu ’Bahar’a veda ediyor Devrim Kabacaoğlu 'Bahar'a veda ediyor
09:05 Otomotiv piyasasında beklenen an geldi Otomotiv piyasasında beklenen an geldi
08:41 Ahmet Çakar’dan Okan Buruk’a olay sözler Ahmet Çakar'dan Okan Buruk'a olay sözler
08:38 SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
08:35 Zafer Algöz ödediği otopark ücretine isyan etti: Oha diyorum Zafer Algöz ödediği otopark ücretine isyan etti: Oha diyorum
08:31 Kanal D iddialı dizinin fişini çekti İşte final tarihi Kanal D iddialı dizinin fişini çekti! İşte final tarihi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 22:50:10. #7.12#
SON DAKİKA: Milli Bisikletçi Ramazan Yılmaz, UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda Madalya Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.