Milli Bisikletçi Reyhan Yakışır Akdeniz Oyunları'nda - Son Dakika
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Milli Bisikletçi Reyhan Yakışır Akdeniz Oyunları'nda

Milli Bisikletçi Reyhan Yakışır Akdeniz Oyunları\'nda
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İnegöl'den milli bisikletçi Reyhan Yakışır, İtalya'daki Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İnegöl Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan 37 yaşındaki milli bisikletçi Reyhan Yakışır, İtalya'da düzenlenecek Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek. Pandemi döneminde spor salonlarının kapanmasının ardından bisiklet sporuna yönelen Yakışır, 5 yıllık spor kariyerinde önemli başarılara imza attı. Başarılı sporcu, son 3 yılda katıldığı yarışmalarda 5 Türkiye şampiyonluğu ve 4 Balkan şampiyonluğu elde etti.

Akdeniz Oyunları'nda ay-yıldızlı forma

Milli bisikletçi Reyhan Yakışır, 21 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında İtalya'nın Taranto kentinde gerçekleştirilecek Akdeniz Oyunları'nda bisiklet branşında Türkiye adına mücadele edecek.

Hem hemşirelik mesleğini sürdüren hem de milli sporcu olarak yarışmalara hazırlanan Yakışır, zorlu parkurlarda madalya mücadelesi verecek. Başarılı sporcu, İtalya'da Türk bayrağını dalgalandırmak için mücadele edeceğini belirtti.

İnegöl Devlet Hastanesi Fizik Tedavi bölümünde görev yapan Yakışır, son 3 yıldır milli takım kadrosunda aktif olarak yer aldığını ifade etti. Yakışır, hem pist hem de yol bisikleti branşlarında milli takım forması giyiyor.

"İnegöl'ü temsil etmekten mutluluk duyacağım"

Bisiklet sporuna pandemi döneminde başladığını anlatan Reyhan Yakışır, "2021 yılının sonlarına doğru spor salonları kapanınca bisiklet sporuna yöneldim. Daha sonra milli takım yarışmaları için federasyon seçmelerine girmeye başladım. Elde ettiğim derecelerle milli takıma davet edildim" dedi.

5 Türkiye ve 4 Balkan şampiyonluğu bulunduğunu belirten Yakışır, Akdeniz Oyunları için de iddialı olduğunu söyledi.

İtalya'da güçlü rakiplerle mücadele edeceğini ifade eden milli sporcu, "Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Güçlü rakiplerim olacak ancak derece almak için mücadele edeceğim. Milli formayla İnegöl Devlet Hastanesi'ni ve İnegöl'ü temsil etmekten mutluluk duyacağım" diye konuştu.

Hedef Avrupa ve Dünya Şampiyonası

Yakışır, önümüzdeki dönemde Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda da Türkiye'yi temsil etmeyi hedeflediğini söyledi.

Yoğun çalışma temposuna rağmen antrenmanlarını aksatmayan milli hemşire, antrenmanlarını genellikle akşam saatlerinde gerçekleştiriyor. Bisiklet sporunun artık hayatının bir parçası olduğunu belirten Yakışır, "Benim için artık bir yaşam biçimi. Nereye gitsem bisikletimi yanımda taşıyorum" ifadelerini kullandı.

Reyhan Yakışır'ın Akdeniz Oyunları'nda göstereceği performans, İnegöl'de ve görev yaptığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde büyük bir heyecanla takip edilecek.

Kaynak: İHA

Akdeniz Oyunları, Türkiye, İtalya, İnegöl, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Bisikletçi Reyhan Yakışır Akdeniz Oyunları'nda - Son Dakika

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