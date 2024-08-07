Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris Olimpiyatları\'nda finale kaldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 50 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı. Roland-Garros'ta gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Filipinli Aira Villegas'la karşı karşıya geldi.
İlk raundu ve ikinci raundu 5-0 kazanarak rakibi karşısında üstünlüğü yakalayan Buse Naz Çakıroğlu, son raunda da 5-0'lık üstünlük elde etti. Toplam skorda rakibini 5-0 ile geçmeyi başaran Buse Naz, final biletinin sahibi oldu.
Milli boksör, Çinli Yu Wu ile 9 Ağustos Cuma günü TSİ 22.47'de Roland-Garros'ta altın madalya müsabakasına çıkacak.
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