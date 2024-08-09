Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024\'te gümüş madalya kazandı

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kiloda gümüş madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının kadınlar 50 kilo final mücadelesi yapıldı.

GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Tokyo 2020'nin olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Çinli Yu Wu'ya 4-1 yenilerek bu olimpiyatta da gümüş madalya elde etti. Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?

Buse Naz Çakıroğlu, Türk milli boksör ve Avrupa şampiyonudur. 26 Mayıs 1996 tarihinde Trabzon'da doğmuştur. Kadınlar 50 kg kategorisinde mücadele etmektedir. Çakıroğlu, 2019 Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekmiş ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu olan Buse Naz Çakıroğlu, kısa sürede Türkiye'nin en başarılı kadın boksörlerinden biri haline gelmiştir. Başarıları arasında Avrupa ve dünya çapında çeşitli madalyalar yer almakta olup, Türkiye'de kadın boksunun tanınmasına ve gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur.