Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024'te gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024'te gümüş madalya kazandı

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024\'te gümüş madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo finalinde Çinli Yu Wu'ya kaybederek gümüş madalya kazandı.

09.08.2024 23:10
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kiloda gümüş madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının kadınlar 50 kilo final mücadelesi yapıldı.

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024'te gümüş madalya kazandı

GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Tokyo 2020'nin olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Çinli Yu Wu'ya 4-1 yenilerek bu olimpiyatta da gümüş madalya elde etti. Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?

Buse Naz Çakıroğlu, Türk milli boksör ve Avrupa şampiyonudur. 26 Mayıs 1996 tarihinde Trabzon'da doğmuştur. Kadınlar 50 kg kategorisinde mücadele etmektedir. Çakıroğlu, 2019 Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekmiş ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024'te gümüş madalya kazandı

Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu olan Buse Naz Çakıroğlu, kısa sürede Türkiye'nin en başarılı kadın boksörlerinden biri haline gelmiştir. Başarıları arasında Avrupa ve dünya çapında çeşitli madalyalar yer almakta olup, Türkiye'de kadın boksunun tanınmasına ve gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur.

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Son Dakika Spor Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024'te gümüş madalya kazandı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Ali Arslan: 87 milyonluk dev bir ülke ve halen altın madalyamız yok,adını yerini bilmediğimiz ülke olduğundan haberimiz olmayan ülkenin altın madalyası var, ülkede sadece FENERBAHÇE nin çabaları ile olimpiyatlarda mücadele edilmez, hiçbir katkısı yok nerdeyse hükümetin olimpik branşlara,bari destek olun ve FENERBAHÇE haricinde diğer kulüplerde olsun,gerçekten utanç duyuyoruz,kızımızı tebrik ediyorum,ilerde umarım altın madalyasıda olacak... 50 8 Yanıtla
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SON DAKİKA: Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024'te gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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