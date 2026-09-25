Milli boksör Pınar Benek, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası\'na Kastamonu\'da hazırlanıyor

Milli boksör Pınar Benek, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmak için ter döküyor.

Cizre Fen Lisesi'nde 2021 yılında beden eğitimi öğretmeni sayesinde boksla tanışan Pınar'ın kariyerinde yıldızlar ve gençler kategorilerinde Avrupa üçüncülükleri ile gençler kategorisinde dünya ikinciliği bulunuyor.

Hırvatistan'da 14-25 Kasım'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası için Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli boksör, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak istiyor.

Pınar Benek, AA muhabirine, 19 yaşında olduğunu ve 57 kiloda ringe çıktığını söyledi.

Boksla 5 yıl önce lisede tanıştığını belirten Pınar, "Beden eğitimi öğretmenim eski milli boksördü. Bu vesileyle ben de boksa başladım. Hemen sonra ne yazık ki pandemi patlak verdi. 6 ay boyunca boksa uzaktan eğitimde devam ettim. Ardından katıldığım ilk Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum." dedi.

Bu yıl 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını dile getiren Pınar, "Kasım ayında Avrupa şampiyonamız var. İnşallah altın madalyayı alıp bayrağımı göndere çekip ülkeme öyle dönmek istiyorum. İki kez Avrupa üçüncüsü, bir kez de dünya ikincisi oldum. Hedefim madalya koleksiyonuma Avrupa şampiyonluğunu eklemek." diye konuştu.

"Türkiye'den bir sporcu ringe çıktığı zaman diğer tüm ülkeler zorlanıyor"

Şırnak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 3. sınıfta eğitim gördüğünü anlatan Pınar, "Aslında hedefim beden eğitimi okumak değildi. Lisedeyken hukuk okumak istiyordum ancak boksa başladıktan ve şampiyonluklar elde ettikten sonra artık akademik hedeflerimi bir tarafa bırakıp boksa yöneldim. Bokstan sonra Allah nasip ederse olimpiyatlara katıldıktan sonra hukuk okumayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Genç sporcu, Türk kadın boksörlerin son yıllarda büyük başarılara imza attığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kadın boksu dediğimizde Türkiye'deki boks, dünya çapında ön planda. Türkiye'den bir sporcu ringe çıktığı zaman diğer tüm ülkeler zorlanıyor ve korkuyorlar. Artık korkulan bir ülke haline geldik. Bu yüzden Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olan bir sporcu Avrupa'da neredeyse yarı final oynama potansiyeline sahip bir sporcu anlamına geliyor. Türkiye Şampiyonası'nı başarılı şekilde geçirdik. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nı da başarılı şekilde tamamlamayı hedefliyoruz."