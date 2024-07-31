Milli Boksör Saliha Ceylin Pehlivan, Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya İçin Yarışacak

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Geçen sene Avrupa üçüncüsü olan milli boksör Saliha Ceylin Pehlivan (13), Bosna Hersek'te 1-11 Ağustos'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya için yumruk sallayacak.

Slovenya'nın Maribor şehrinde geçen yıl düzenlenen Üst Minik Erkek ve Kadın Avrupa Boks Şampiyonası'nda 38 kiloda Avrupa üçüncüsü olan Saliha, bu sene İzmir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak Avrupa'ya gitmeye hak kazandı.

Avrupa Şampiyonası için Çankırı'daki milli takım kampında yerini alan Saliha, 42 kiloda altın madalya için ter dökecek.

Saliha Ceylin Pehlivan, AA muhabirine, boks sporuna ablasının etkisiyle başladığını söyledi.

Yaklaşık 3 yıldır boks yaptığını anlatan Saliha, "Geçen sene Kars'ta düzenlenen şampiyonada Türkiye birincisi oldum. Daha sonra Slovenya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katıldım, orada da üçüncü oldum. Bu sene de İzmir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum. İnşallah bu sene Avrupa şampiyonu olmak için çalışıyorum." dedi.

Yoğun ve yorucu bir kamp süreci geçirdiklerini dile getiren Saliha, "Günde çift antrenman yapıyoruz. Bu sene şampiyon olup geçen sene yarım kalan işimi tamamlayacağım. Olimpiyata giden ablalarımız ülkemizi temsil ediyor. İnşallah bizler de onlar gibi hocalarımızın emeğiyle o yerlere geliriz, ülkemizi temsil ederiz." ifadelerini kullandı.

Antrenör Mustafa Oral: "Türkiye'ye bir altın madalya getireceğine inanıyorum"

Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Mustafa Oral, Saliha Ceylin Pehlivan'ın iki senedir üst üste Türkiye şampiyonu olduğuna işaret etti.

Sporcusunun başarısına vurgu yapan Oral, "Bu seneki performansı biraz daha ileriye çıktı. Umudumuz madalya alması. Ben bunun altın madalya olacağını düşünüyorum. İleride çok iyi bir sporcu olacak. Şu anda olimpiyatta oynayan ablalarının izinden gidecek. Dört beş sene sonra çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum çünkü çok istikrarlı çalışıyor, severek çalışıyor. Türkiye'ye bir altın madalya getireceğine inanıyorum." diye konuştu.