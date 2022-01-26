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Milli buz patenci İklim Şentunalı, Çıldır Gölü üzerinde gösteri yaptı Açıklaması - Son Dakika

Milli buz patenci İklim Şentunalı, Çıldır Gölü üzerinde gösteri yaptı Açıklaması

26.01.2022 16:55
Milli buz patenci İklim Şentunalı, Çıldır Gölü üzerinde gösteri yaptı Açıklaması

Artistik buz pateni milli sporcusu İklim Şentunalı, Çıldır Gölü üzerinde gösteri gerçekleştirdi.

Artistik buz pateni milli sporcusu İklim Şentunalı, Çıldır Gölü üzerinde gösteri gerçekleştirdi.

Milli buz patenci İklim Şentunalı, Ardahan ve Kars il sınırları içerisinde kalan Çıldır Gölü üzerinde buz pateniyle performans sergiledi.

Ay-yıldızlı sporcunun gösterisi, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Şentunalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çıldır Gölü'ne ilk gez geldiğini söyledi.

Donan göl üzerinde çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden Şentunalı, şöyle konuştu:

"Küçüklükten beri en büyük hayallerimden biri, doğal ortamda en sevdiğim işi, yani buz pateni yapmaktı. Ülkemizde bunu en güzel şekilde Çıldır Gölü'nde yapabileceğimi keşfettikten sonra hemen gerçekleştirme kararı aldım. İlk kez gittiğim Çıldır Gölü, hayallerimden de güzeldi. Hayatımdaki en güzel deneyimdi."

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Çıldır Gölü, Ardahan, Milli, Kars, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli buz patenci İklim Şentunalı, Çıldır Gölü üzerinde gösteri yaptı Açıklaması - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Milli buz patenci İklim Şentunalı, Çıldır Gölü üzerinde gösteri yaptı Açıklaması - Son Dakika
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