Milli cimnastikçi Adem Asil, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda halka aletinde bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Milli cimnastikçi Adem Asil, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda halka aletinde bronz madalya kazandı

Milli cimnastikçi Adem Asil, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası\'nda halka aletinde bronz madalya kazandı

Milli cimnastikçi Adem Asil, İtalya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda halka aletinde bronz madalya elde etti. Adem Asil, geçen yıl Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanmıştı.

26.04.2024 21:39
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Milli cimnastikçi Adem Asil, İtalya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın halka aletinde bronz madalya elde etti.

Rimini kentindeki fuar alanında düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde bireysel alet finalleri yapıldı. Milli cimnastikçiler Adem Asil ve İbrahim Çolak, halka aletinde serilerini sundu.

Adem Asil, halkada elde ettiği 14.900 puanla bronz madalya kazanırken, İbrahim Çolak ise 14.500 puanla 8'inci oldu.

Milli sporcu Adem, geçen yıl Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanmıştı.

Diğer madalya sahipleri de belli oldu

Organizasyonda yer aleti, kulplu beygir ve halka aletinde başarılı olan sporcular belirlendi.

Madalyalar kazanan sporcuların isim ve ülkeleri şu şekilde:

Yer aleti:

Altın: Luke Whitehouse (İngiltere)

Gümüş: Artem Dolgopyat (İsrail)

Bronz: Krisztofer Meszaros (Macaristan)

Kulplu beygir:

Altın: Rhys McClenaghan (İrlanda)

Gümüş: Loran de Munck (Hollanda)

Bronz: Marios Georgiou (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)

Halka:

Altın: Eleftherios Petrounias (Yunanistan)

Gümüş: Nikita Simonov (Azerbaycan)

Bronz: Adem Asil

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli cimnastikçi Adem Asil, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda halka aletinde bronz madalya kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli cimnastikçi Adem Asil, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda halka aletinde bronz madalya kazandı - Son Dakika
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