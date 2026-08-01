Milli Cimnastikçi Bahadır Çimen Sakatlandı - Son Dakika
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Milli Cimnastikçi Bahadır Çimen Sakatlandı

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Bolu'da antrenmanda barfiks aletinden düşen Bahadır Çimen, Ankara'da tedavi altına alındı.

Bolu'da antrenman yaptığı esnada barfiks aletinden düşerek boynundan sakatlanan milli cimnastikçi Bahadır Çimen, Ankara'da tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre dün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda antrenman yapan Bahadır Çimen (16), düşerek boynundan sakatlandı.

Bolu'da kaldırıldığı hastanede ilk tedavisi yapılan Çimen, daha sonra Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bolu Valiliği ve Türkiye Cimnastik Federasyonundan geçmiş olsun mesajı

Bolu Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından milli cimnastikçi Bahadır Çimen için geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.

Sporun azim, disiplin ve fedakarlık ruhunu başarıyla temsil eden Bahadır Çimen'in, gerçekleştirilen antrenman sırasında talihsiz bir kaza geçirdiğinin belirtildiği paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"?Başarılı geçen operasyonun ardından tedavi süreci devam eden kıymetli sporcumuza Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşarak yeniden ay-yıldızlı formamızı gururla temsil edeceği günlere ulaşmasını temenni ediyoruz. ?Bu vesileyle Bahadır evladımıza, kıymetli ailesine, antrenörlerine ve tüm spor camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Türkiye Cimnastik Federasyonunun X hesabından yapılan paylaşımda ise Ankara'da cervical omur fraktürüne bağlı ameliyata alınan ve ameliyatı başarılı geçen milli sporcunun tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, Bahadır Çimen'in en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Milli Cimnastikçi, Ankara, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Cimnastikçi Bahadır Çimen Sakatlandı - Son Dakika

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