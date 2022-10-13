Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, kariyerinin tek eksik madalyasına odaklandı - Son Dakika
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Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, kariyerinin tek eksik madalyasına odaklandı

13.10.2022 11:02

Olimpiyat madalyalı milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, İngiltere'nin Liverpool kentinde 29 Ekim-6 Kasım'da düzenlenecek 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda kariyerinin tek eksik madalyasını kazanmayı hedefliyor.

Olimpiyat madalyalı milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, İngiltere'nin Liverpool kentinde 29 Ekim- 6 Kasım'da düzenlenecek 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda kariyerinin tek eksik madalyasını kazanmayı hedefliyor.

Ferhat Arıcan, AA muhabirine, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandığı ve Avrupa Cimnastik Birliği tarafından düzenlenen oylamada artistik cimnastikte yılın en iyi erkek cimnastikçisi seçildiği 2021'in kendisi için rüya gibi geçtiğini söyledi.

Büyük gurur yaşadığı senenin ardından 2022'ye yüksek motivasyonla başladığını anlatan milli sporcu, "Çok yorucu bir sezondu. Bu yorucu sezonu takım halinde çok büyük başarılarla kapattık. Son bir yarışmamız kaldı. O da en önemlisi olan Dünya Şampiyonası. Akdeniz Oyunları ve İslami Dayanışma Oyunları'nda takım şampiyonluğu kazandık. Avrupa Şampiyonası'nda tekrar podyumdaydık. Gerçekten takımımız bu yıl yine tarihi bir başarı elde etti." dedi.

Ferhat, bireyselde de madalyalarını arttırmaya devam ettiğini belirterek, "Akdeniz Oyunları ve İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyonluğuna ulaştım. Avrupa Şampiyonası'nda da takımlarda madalya aldım. Mersin'deki Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nın ardından paralel barda challenge kupalarında 2022 dünya sıralamasını ilk sırada bitirdim. Bu, benim için çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Liverpool kentinde yapılacak Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na odaklandıklarını vurgulayan milli cimnastikçi, "Dünya Şampiyonası'nda yine takım olarak tarihi bir başarı elde etmek istiyoruz. Dünya Şampiyonası'nda hiçbir zaman takım finali yapmadık. Şimdi en büyük hedefimiz takım olarak final yapmak." diye konuştu.

"Dünyanın en favori madalya adaylarıyız"

Ferhat Arıcan, Türkiye'nin cimnastikte önemli bir noktaya ulaştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kendi serilerimizi yaptıktan sonra dünyanın en favori madalya adaylarıyız. Türkiye cimnastikte artık ekol bir ülke olmaya başladı. Avrupa, dünya ve olimpiyat madalyalarımız var. Bireysel olarak da madalya bekliyorum. Tek eksik madalyam Dünya Şampiyonası'ndan. Avrupa ve olimpiyat madalyam var. İnşallah bu sefer şeytanın bacağını kırıp, Dünya Şampiyonası'nda da madalya almayı hedefliyorum. Çalışmalarımın karşılığını almak için podyuma çıkıyorum. Ne kadar çok çalışırsam, o kadar çok hazır oluyorum. Şu anda (paralele barda) dünyada ilk sıradayım. Yaptığım başlangıç notu da dünyadaki en yüksek başlangıç notlarından biri. O yüzden kendi işimi yaptıktan sonra madalya gelecektir."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, kariyerinin tek eksik madalyasına odaklandı - Son Dakika

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