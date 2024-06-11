A Milli Erkek Hentbol Takımı Ankara'da kamp çalışmalarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Erkek Hentbol Takımı Ankara'da kamp çalışmalarına başladı

A Milli Erkek Hentbol Takımı Ankara\'da kamp çalışmalarına başladı

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde başantrenör Daniel Gordo Rios yönetiminde kamp çalışmalarına başladı. Kampta İran'la iki hazırlık maçı oynayacak olan milli takım, daha sonra 20 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı'yla Çanakkale'de kamp yapacak. Kamp kadrosunda 19 kişi yer alıyor.

11.06.2024 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Ankara'daki kamp çalışmaları başladı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde başantrenör Daniel Gordo Rios yönetiminde gerçekleşen kamp, 16 Haziran Pazar gününe kadar sürecek.

Kampta İran'la 13 ve 15 Haziran'da iki hazırlık maçı oynayacak ay-yıldızlı ekip, 20 Haziran'da ise 20 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı'yla Çanakkale'de kamp yapacak.

Milli takımın 19 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Taner Günay, Yunus Özmusul, Ata Yetkinoğlu

Sol kanat: Samet Kanberoğlu, Oğulcan Güney

Sol oyun kurucu: Doruk Pehlivan, Baran Nalbantoğlu, Sadık Emre Herseklioğlu

Orta oyun kurucu: Ali Emre Babacan, Halil İbrahim Öztürk, Onur Ersin

Sağ oyun kurucu: Durmuş Ali Tınkır, Ramazan Döne, Eyüp Arda Yıldız, Ömür Pehlivan

Sağ kanat: Barış Buğday, Görkem Biçer

Pivot: Koray Ayar, Alper Aydın

Kaynak: AA

Çanakkale, Ankara, İran, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Hentbol Takımı Ankara'da kamp çalışmalarına başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:27 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dikkat çeken hediye “Payidar Gondol“un anlamı bir hayli derin Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! "Payidar Gondol"un anlamı bir hayli derin
23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 07:42:52. #1.11#
SON DAKİKA: A Milli Erkek Hentbol Takımı Ankara'da kamp çalışmalarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement