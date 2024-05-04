Milli eskrimci Enver Yıldırım Güney Kore'de Kılıç Grand Prix'inde ön eleme turunu geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Milli eskrimci Enver Yıldırım Güney Kore'de Kılıç Grand Prix'inde ön eleme turunu geçti

Milli eskrimci Enver Yıldırım Güney Kore\'de Kılıç Grand Prix\'inde ön eleme turunu geçti

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli eskrimci Enver Yıldırım, Güney Kore'de düzenlenen Kılıç Grand Prix'inde ön eleme turunu geçerek ana tabloya adını yazdırdı. Yıldırım, 6 Mayıs Pazartesi günü Japonya'dan Kenta Tokunan ile karşılaşacak. Yarın ise Grand Prix'de kadınlar kılıç kategorisinde Nisanur Erbil ön eleme turunda mücadele edecek.

04.05.2024 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli eskrimci Enver Yıldırım, Güney Kore'de bugün başlayan Kılıç Grand Prix'de ön eleme turunu geçti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Seul'deki organizasyonda piste çıkan Enver Yıldırım, adını ana tabloya yazdırdı.

Milli eskrimci, 6 Mayıs Pazartesi günü TSİ 03.45'te Japonya'dan Kenta Tokunan ile karşılaşacak.

Grand Prix'de yarın kadınlar kılıç kategorisinde Nisanur Erbil, ön eleme turunda mücadele edecek.

Kaynak: AA

Güney Kore, Japonya, Kore, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli eskrimci Enver Yıldırım Güney Kore'de Kılıç Grand Prix'inde ön eleme turunu geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:09 Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları’na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları'na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş
10:04 Ekmek fiyatlarına zam yolda 15 lirayı bulabilir Ekmek fiyatlarına zam yolda! 15 lirayı bulabilir
08:44 EPDK, katkılı benzin ve motorinin yüksek fiyata satılmasına “Dur“ dedi EPDK, katkılı benzin ve motorinin yüksek fiyata satılmasına "Dur" dedi
08:06 Erzincan’daki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı Erzincan'daki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı
23:27 Standard Poor’s Türkiye’nin kredi notunu yükseltti Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
10:36 Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi Gözler o iki ismi aradı Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi! Gözler o iki ismi aradı
10:12 Antalyaspor, Sergen Yalçın’ın yerine Alex de Souza ile anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın'ın yerine Alex de Souza ile anlaştı
09:37 “Çeşme damla sakızı“ coğrafi işaretle tescillendi Dünyada 3 pazarda alıcısı var "Çeşme damla sakızı" coğrafi işaretle tescillendi! Dünyada 3 pazarda alıcısı var
09:36 UEFA, EURO 2024 için kadro sayısında değişiklik yaptı UEFA, EURO 2024 için kadro sayısında değişiklik yaptı
09:12 15 yıl hapis cezası bulunuyordu Firari hükümlü banyo havalandırılmasında yakalandı 15 yıl hapis cezası bulunuyordu! Firari hükümlü banyo havalandırılmasında yakalandı
09:09 Fabrikada skandal olay 4 çalışan grup seks yaparken yakalandı Fabrikada skandal olay! 4 çalışan grup seks yaparken yakalandı
08:38 Daltonlar çetesine polis darbesi 14 şüpheli yakalandı Daltonlar çetesine polis darbesi! 14 şüpheli yakalandı
07:40 Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen Şehit Oldu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen Şehit Oldu
00:32 Mağlubiyet sonrası çılgına döndü Kerim Rahmi Koç ile Monacolu basketbolcular arasında gerginlik Mağlubiyet sonrası çılgına döndü! Kerim Rahmi Koç ile Monacolu basketbolcular arasında gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 11:07:35. #1.12#
SON DAKİKA: Milli eskrimci Enver Yıldırım Güney Kore'de Kılıç Grand Prix'inde ön eleme turunu geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement