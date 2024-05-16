Milli Eskrimciler 3 Ülkede Mücadele Edecek - Son Dakika
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Milli Eskrimciler 3 Ülkede Mücadele Edecek

Milli Eskrimciler 3 Ülkede Mücadele Edecek

Milli eskrimciler, İspanya, Bulgaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek organizasyonlarda ter dökecek. İspanya'da büyük erkekler, Bulgaristan'da büyük kadınlar ön eleme karşılaşmalarıyla başlayacak Dünya Kupası'nda milli sporcular piste çıkacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise büyük kadınlar epede madalya arayacak. Yarın eleme, 18 Mayıs Cumartesi günü ise ana tablo maçları yapılacak.

16.05.2024 15:09
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Milli eskrimciler, 17-18 Mayıs'ta 3 ülkede düzenlenecek organizasyonlarda mücadele edecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İspanya, Bulgaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilecek organizasyonlarda 6 ay-yıldızlı eskrimci ter dökecek.

Kılıç kategorisinde İspanya'nın başkenti Madrid'de büyük erkekler, Bulgaristan'ın Filibe kentinde ise büyük kadınlar ön eleme karşılaşmalarıyla başlayacak Dünya Kupası'nda Enver Yıldırım, Kerem Çağlayan ve Nisanur Erbil piste çıkacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre kentinde ise büyük kadınlar epede Ceren Cebe, Nilahsen Erten ve Deniz Soykan madalya arayacak.

Organizasyonlarda yarın eleme, 18 Mayıs Cumartesi günü ise ana tablo maçları yapılacak.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, İspanya, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

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