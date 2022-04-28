Milli eskrimciler Almanya ve Bulgaristan'da piste çıkacak - Son Dakika

Milli eskrimciler hafta sonunda flöre branşında Almanya ve Bulgaristan'da mücadele edecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Almanya'da Baden şehrinde kadın flöreciler, Bulgaristan Filibe kentinde ise erkek flöreciler piste çıkacak.

Kadınlar Flöre Dünya Kupası'nda İrem Karamete, Alisa İsbir ve Lal Ertün, Erkekler Flöre Dünya Kupası'nda ise Martino Minuto, Emre Akıalp, Baha Baykal Çetinel ve Alp Eyüpoğlu madalya mücadelesi verecek.

Organizasyonlarda yarın ön eleme, cumartesi günü ise ana tablo maçları yapılacak.