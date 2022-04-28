Milli eskrimciler Almanya ve Bulgaristan'da piste çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi

Milli eskrimciler Almanya ve Bulgaristan'da piste çıkacak

28.04.2022 12:49
Milli eskrimciler Almanya ve Bulgaristan'da piste çıkacak

Milli eskrimciler hafta sonunda flöre branşında Almanya ve Bulgaristan'da mücadele edecek.

Milli eskrimciler hafta sonunda flöre branşında Almanya ve Bulgaristan'da mücadele edecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Almanya'da Baden şehrinde kadın flöreciler, Bulgaristan Filibe kentinde ise erkek flöreciler piste çıkacak.

Kadınlar Flöre Dünya Kupası'nda İrem Karamete, Alisa İsbir ve Lal Ertün, Erkekler Flöre Dünya Kupası'nda ise Martino Minuto, Emre Akıalp, Baha Baykal Çetinel ve Alp Eyüpoğlu madalya mücadelesi verecek.

Organizasyonlarda yarın ön eleme, cumartesi günü ise ana tablo maçları yapılacak.

YORUMLAR
500
Lütfiye ninenin göç hikâyesi Lütfiye ninenin göç hikâyesi Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası, Bulgaristan'da yarın başlıyor Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası, Bulgaristan'da yarın başlıyor

Bulgaristan, Almanya, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli eskrimciler Almanya ve Bulgaristan'da piste çıkacak - Son Dakika


Son Dakika
12:45 Yeni doğan buzağın kafasındaki rakam görenleri şaşkına çevirdi: Bu resmen mucize
12:37 Cinsel içerikli fotoğrafı babası tarafından görülen kadın fotoğrafçı: Hayatımın en utanç dolu anlarından biriydi
12:35 Sosyal medya hesabından dini değerlere hakaret etmişti! Önce hapsi istendi sonra salıverildi!
12:33 Kadınlara para verip falakaya yatırıyordu! O kargocunun 9 yıla kadar hapsi isteniyor
12:18 Canlı yayında duygusal anlar! 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' temalı video büyük ilgi çekti
11:55 Binlerce kadın Danıştay kapısında İstanbul Sözleşmesi'ni bekliyor: Bekleyen kadınlara polis müdahalesi
11:52 Pegasus çalışanları içki masasında Kadir Gecesi paylaşımı yaptı, tepkiler çığ gibi büyüdü
10:52 Taksiciler Odası Başkanı yapılan zammı beğenmedi: İstediğimiz oranda zam yapılırsa, taksici de gitmemezlik yapmaz
11:49 Putin'in sevgilisi kameraların karşısına çıktı: Savaşın sembolü Z' harfinin önünde poz verdi
11:47 Yok artık dedirten paylaşım! Şehir meydanında Fenerbahçe mezarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 12:56:23. #1.13#
SON DAKİKA: Milli eskrimciler Almanya ve Bulgaristan'da piste çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement