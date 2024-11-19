Milli Eskrimciler Bronz Madalya Kazandı

Spor

Milli eskrimciler, Bulgaristan'da düzenlenen turnuvada takım halinde bronz madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yıldızlar 17 Yaş Altı Kılıç Circuit Turnuvası başkent Sofya'da gerçekleştirildi.

Turnuvada Yiğit Ayaz, Efe Barış, Poyraz Kümük ve Arda Takka'dan oluşan milli takım, kürsünün üçüncü basamağına çıkmayı başardı.