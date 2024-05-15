Milli Eskrimciler Türkiye'yi Temsil Etmek İçin Çabalıyor - Son Dakika
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Milli Eskrimciler Türkiye'yi Temsil Etmek İçin Çabalıyor

Milli Eskrimciler Türkiye\'yi Temsil Etmek İçin Çabalıyor

Milli eskrimciler Mert Ahmet Koç, Göksu Mert Oran, Alaz Güney Karakaş, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çabalıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Eskrim Türkiye Birinciliği müsabakaları için Karaman'a gelen sporcular aralıksız çalışıyor. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda madalyalar kazanan genç eskrimciler, son olarak İtalya'da düzenlenen 2024 Yıldızlar ve Gençler Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda Yıldız Erkek Epe Milli Takımı olarak ikinci oldu. Milli eskrimcilerin hedefi ise dünya şampiyonasında birinci olmak ve Türkiye'yi olimpiyat oyunlarına götürmek.

15.05.2024 11:25
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Milli eskrimciler Mert Ahmet Koç, Göksu Mert Oran, Alaz Güney Karakaş, küçük yaşta başladıkları eskrimde, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çabalıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Eskrim Türkiye Birinciliği müsabakaları için Karaman'a gelen sporcular aralıksız çalışıyor.

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda madalyalar kazanan genç eskrimciler, son olarak İtalya'da düzenlenen 2024 Yıldızlar ve Gençler Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda Yıldız Erkek Epe Milli Takımı olarak ikinci oldu.

İlk hedefi dünya şampiyonası

Milli eskrimci 17 yaşındaki Mert Ahmet Koç, AA muhabirine, 8 yaşındayken bir antrenörün solakların eskrimde daha başarılı olduğunu söylemesi üzerine bu spora başladığını söyledi.

Haftanın dört günü antrenmanlara devam ettiğini aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Eskrim gerçekten sevdiğim ve zevk aldığım bir spor. Türkiye birinciliğim var. Dünya şampiyonasında takım olarak ikinci olduk. 9 yıldır yaptığım için hayatımın parçası oldu. Yolda yürürken ya da evde bile hamle çalışıyorum. Hedefim dünya şampiyonasında birinci olmak. Bunun için çalışıyorum. Eskrim sporu ülkemizde çok bilinmiyor. İnsanların aklına kılıç, kalkan geliyor. Yurt dışında gerçekten çok değer veriliyor. Umarım ülkemizde de bizim aldığımız dereceler sayesinde bilinir hale gelir. Kazandığım başarılarla ülkemi temsil etmek gurur verici. Bu duygu beni motive ediyor."

Kılıçlara olan merakı, başarılı bir sporcu yaptı

Milli eskrimci 17 yaşındaki Göksu Mert Oran da küçük yaşta kılıçlara olan merakını fark eden annesinin yönlendirmesiyle eskrime başladığını dile getirdi.

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda 50'den fazla madalya kazandığını vurgulayan Oran, şöyle konuştu:

"Yedi senedir eskrim yapıyorum, iki senedir de milli takımımızı temsil ediyorum. Spor hayatım boyunca Türkiye şampiyonası, açık turnuvalar, ulusal ve uluslararası müsabakalara katıldım. Kendinizi bir şeye adayıp bunu en iyi şekilde yapmayı sporla sağlayabilirsiniz. Mental olarak beni çok iyi desteklediği için devam ediyorum. Hedefim olimpiyata katılmak, yıllarca bunun için çalışıyoruz. Önümüzde Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Umarım başarılı olup, ülkemizi gururlandıracağız."

Milli eskrimci 17 yaşındaki Alaz Güney Karakaş ise 8 yaşında başladığı eskrimde ilk turnuvasında ilk 16 içine girmesiyle eskrime olan sevgisinin arttığını belirtti.

Uluslararası turnuvalarda daha iyi bir performans gösterebilmek için sıkı bir çalışma içinde olduğunu anlatan Karakaş, en büyük hedefinin Türkiye'yi olimpiyat oyunlarına götürmek olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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