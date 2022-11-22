A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe ve Altay'ı çalıştıran Kalman Meszöly hayatını kaybetti - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe ve Altay'ı çalıştıran Kalman Meszöly hayatını kaybetti

22.11.2022 17:14

A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe ve Altay'ı çalıştıran Macar teknik direktör Kalman Meszöly, 81 yaşında yaşamını yitirdi. TFF, Fenerbahçe ve Altay, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.

A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe ve Altay'ı çalıştırmış olan teknik direktör Kalman Meszöly, 81 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu, sağlık sorunları nedeniyle hastanede bir süredir tedavi altında olan Macar teknik adamın, 81 yaşında vefat ettiğini duyurdu.

MİLLİ TAKIM'DA 4 AY

1985 yılında 4 aylık süreyle A Milli Takım'da görev yapan Meszöly, 1986 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kuzey İrlanda ve İsviçre ile yapılan maçlarda takımın başında bulunmuştu. 1985-86'da Fenerbahçe'yi çalıştıran Macar hoca, 1986'da da kısa bir süre Altay'ı açlıştırmıştı.

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A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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