Milli Futbol Takımı FIFA Sıralamasında 40. Sırada

Palandöken'de güvenli pistler için çığ analizi yapılıyor

Palandöken Kayak Merkezi'nde uzman ekipler, güvenli pistler için çığ analizi yapıyor. Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cansaran Ertaş, kar çukur analizi ile ölçümlerin yapıldığını ve çığ tehlikesini bertaraf etmek için sürekli çalışmalar yapıldığını belirtti. Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçek zamanlı olarak kar ve çığ takibi yapılarak güvenli zamanlarda çığ tehlikesi bertaraf ediliyor.