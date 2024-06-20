Milli Futbol Takımı FIFA Sıralamasında 42. Sırada - Son Dakika
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Milli Futbol Takımı FIFA Sıralamasında 42. Sırada

Türkiye Milli Futbol Takımı, FIFA'nın haziran ayı ülkeler sıralamasında 2 basamak gerileyerek 1493 puanla 42. sırada yer aldı. EURO 2024 öncesi oynanan hazırlık maçlarından bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrılan milli takım, sıralamada gerileme yaşadı. Portekiz 6. sıradaki yerini korurken, Çekya ve Gürcistan ise yükseliş gösterdi. Arjantin, Fransa ve Belçika ise ilk üç sıradaki yerlerini korudu.

20.06.2024 13:17
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A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın haziran ayı ülkeler sıralamasında 2 basamak gerileyerek 1493 puanla 42. sırada yer aldı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), haziran ayı dünya sıralamasını açıkladı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılan Türkiye, organizasyon öncesi oynadığı 2 hazırlık maçından bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrılarak 1493 puanla 2 basamak geriledi ve 42. sıraya yerleşti. Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 6. sıradaki yerini korurken, Çekya 2 basamak yükselerek 34. sıraya, Gürcistan ise 1 basamak yükselerek 74. sıraya çıktı. İlk 3 sıranın değişmediği listede son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin zirvedeki yerini korudu. Listenin 2. sırasında yine Fransa bulunurken, Belçika, 3. sırada yer aldı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 18 Temmuz 2024'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'da yer alan ülkeler şu şekilde:

1 - Arjantin (1860)

2 - Fransa (1837)

3 - Belçika (1797)

4 - Brezilya (1791)

5 - İngiltere (1787)

6 - Portekiz (1747)

7 - Hollanda (1746)

8 - İspanya (1729)

9 - Hırvatistan (1728)

10 - İtalya (1724) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Milli Futbol Takımı FIFA Sıralamasında 42. Sırada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Futbol Takımı FIFA Sıralamasında 42. Sırada - Son Dakika
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