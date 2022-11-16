Cengiz Ünder, İskoçya'ya attığı şık golü anlattı: Uzak köşe vuruşlarına çalışıyorum, o vuruşu yapmayı seviyorum - Son Dakika
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Cengiz Ünder, İskoçya'ya attığı şık golü anlattı: Uzak köşe vuruşlarına çalışıyorum, o vuruşu yapmayı seviyorum

16.11.2022 22:48

Türkiye Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Cengiz Ünder, İskoçya'yı 2-1 yendiğimiz maçta attığı şık golle maça damga vurdu. Cengiz, golle ilgili yaptığı açıklamada, "Uzak köşe vuruşlarına sık sık çalışıyorum. O vuruşu yapmayı seviyorum" ifadesini kullandı.

A Milli Futbol Takımımız, özel maçta İskoçya'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Cengiz Ünder attığı nefis golle maça damga vurdu. Karşılaşmanın ardından TRT Spor'a konuşan Cengiz,attığı golü ve hazırlık sürecini değerlendirdi.

"KAZANMAMIZ GEREKİYORDU"

Cengiz Ünder, Diyarbakır'daki atmosfer ve hazırlık dönemiyle ilgili, "Ben İlk defa Diyarbakır'a geldim. İnanılmaz coşkulu bir karşılama oldu. Taraftar inanılmaz güzeldi, harikalardı. Misafirperverlikleri muhteşemdi. Burada oynamak ayrı bir heyecan, ayrı bir duygu. Gelen herkese teşekkürler. Çok güzel bir atmosfer vardı. Kazandık, mutluyuz. Hazırlık maçı da olsa kazanmamız gerekiyordu. Her şey çok güzeldi" değerlendirmesinde bulundu.

Artık ezbere yapıyor! Cengiz Ünder attığı şık golün sırrını verdi

"O VURUŞU SEVİYORUM"

Attığı golün sırrıyla ilgili ise Cengiz, "O vuruşu yapmayı zaten seviyorum, uzak köşeye vuruşları. Çok çalışıyorum. Milli Takımda olduğum zaman kendimi çok özgüvenli hissediyorum ve bu şutları atabiliyorum. Çok şükür bugün yine gol attım. Milli forma altında gol ve asist apayrı bir duygu" açıklamasını yaptı.

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