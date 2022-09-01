Halil Dervişoğlu kiralık olarak Burnley'de - Son Dakika
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Halil Dervişoğlu kiralık olarak Burnley'de

01.09.2022 15:19
Halil Dervişoğlu kiralık olarak Burnley'de

Milli futbolcu Halil Dervişoğlu, İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'e kiralandı.

Milli futbolcu Halil Dervişoğlu, İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'e kiralandı.

Burnley FC, Brentford'ın golcü futbolcusu Halil Dervişoğlu'nun bir yıllığına kiralandığını açıkladı. Son olarak Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu, 2022-2023 sezonunda Championship'te ter dökecek.

Kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Halil, Burnley'de forma giyeceği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Burası büyük bir kulüp ve herkes beni çok sıcak karşıladı. Teknik direktörümüzle konuştum ve bana buradaki projeden bahsetti. Bu projenin bir parçası olacağım için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Burnley Teknik Direktörü Vincent Kompany ise sözlerine Brentford'a teşekkür ederek başladı. Kompany, Halil Dervişoğlu'nun gol atma içgüdüsü olan ve takıma yardım etmek için her şeyini verecek doğuştan yetenekli bir milli futbolcu olduğunu söyledi.


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Kaynak: DHA

Halil İbrahim Dervişoğlu, England, Burnley, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Halil Dervişoğlu kiralık olarak Burnley'de - Son Dakika

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SON DAKİKA: Halil Dervişoğlu kiralık olarak Burnley'de - Son Dakika
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