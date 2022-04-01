Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Türkiye güzeli Cemrenaz Turhan'la aşkını ilan etti - Son Dakika
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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Türkiye güzeli Cemrenaz Turhan'la aşkını ilan etti

01.04.2022 16:31

Rusya ekibi CSKA Moskova'da forma giyen Yusuf Yazıcı, Miss Turkey'de ikinci olan 23 yaşındaki Cemrenaz Turhan'la aşkını ilan etti. Turhan, "1 Nisan şakası değil" ifadesini kullandı.

Milli Takım ve CSKA Moskova'nın yıldızı Yusuf Yazıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.

"1 NİSAN ŞAKASI DEĞİL"

Milli futbolcu, 2021 yılında Miss Turkey'de ikinci olan ve Miss Turkey Universe seçilen 23 yaşındaki Cemrenaz Turhan'la olan aşkını ilan etti. Sosyal medya hesabından Turhan'la el ele pozunu kalp emojisiyle paylaşan Yusuf Yazıcı, "1 Nisan şakası değil" ifadelerini kullandı.

Yusuf Yazıcı, 'Şaka değil' deyip Türkiye güzeli aşkıyla ilk pozunu paylaştı
Yusuf Yazıcı'nın paylaştığı fotoğraf

CEMRENAZ TURHAN KİMDİR?

2021 Miss Turkey'de ikinci olan ve Miss Turkey Universe seçilen Cemrenaz Turhan 23 yaşında ve 1.82 boyunda. Bahçeşehir Üniversitesi'nde İşletme Mühendisliği son sınıf öğrencisi.

Yusuf Yazıcı, 'Şaka değil' deyip Türkiye güzeli aşkıyla ilk pozunu paylaştı
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Yusuf Yazıcı, Miss Turkey, Moskova, Nisan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Türkiye güzeli Cemrenaz Turhan'la aşkını ilan etti - Son Dakika


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