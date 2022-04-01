Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Türkiye güzeli Cemrenaz Turhan'la aşkını ilan etti - Son Dakika

"Bakireyim diye yalvarsam da tecavüz etti" diyen genç kız, ünlü şarkıcıdan şikayetçi oldu

Milli Takım ve CSKA Moskova'nın yıldızı Yusuf Yazıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.

"1 NİSAN ŞAKASI DEĞİL"

Milli futbolcu, 2021 yılında Miss Turkey'de ikinci olan ve Miss Turkey Universe seçilen 23 yaşındaki Cemrenaz Turhan'la olan aşkını ilan etti. Sosyal medya hesabından Turhan'la el ele pozunu kalp emojisiyle paylaşan Yusuf Yazıcı, "1 Nisan şakası değil" ifadelerini kullandı.

Yusuf Yazıcı'nın paylaştığı fotoğraf

CEMRENAZ TURHAN KİMDİR?

2021 Miss Turkey'de ikinci olan ve Miss Turkey Universe seçilen Cemrenaz Turhan 23 yaşında ve 1.82 boyunda. Bahçeşehir Üniversitesi'nde İşletme Mühendisliği son sınıf öğrencisi.