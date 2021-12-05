Milli futbolcunun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi. Sarı-lacivertliler bu sezon ilk kez ligde 4 gol atarken, maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.

Süper Lig'de çıkış arayan Fenerbahçe, taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u 4 golle geçti. Milli yıldız Serdar Dursun'un hat-trick yaparak damga vurduğu karşılaşmanın sonunda sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla lider Trabzonspor'un ardından 2. sıraya yerleşti. SERDAR DURSUN'DAN HAT-TRICK Karşılaşma boyunca etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, 13. dakikada Berisha'nın golüyle öne geçti. İlk yarı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarı da Kanarya yine etkili oyununu sürdürdü. 70., 79. ve 90. dakikalarda Serdar Dursun'un attığı golle skoru belirledi ve Fenerbahçe sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Son Dakika

Altın Kelebek Ödülleri'nde katılan Melis Sezen, hem dekoltesiyle hem de sözleriyle törene damga vurdu

Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi

9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti

Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım

Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür

Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı

Hafif ticari araç, tıra arkadan çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti

Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı