Mevlüt Erdinç futbolu bıraktı

Bill Gates'i bile geride bırakıp 2022'nin kazananı oldu

35 yaşındaki Mevlüt Erdinç, yaptığı açıklamada aktif futbol yaşantısına son verdiğini kamuoyu ile paylaştı.

"YENİ HAYATIMDA YENİ PROJELERİM VAR"

Kramponlarını asmaya karar veren Erdinç, daha sonraki kariyerinde ki hedefleri üzerine "Yeni hayatımda yeni projelerim var. Benim bugünlere gelmeme vesile olan futbol dünyasına en yakın zamanda tekrar geri dönmek dileğiyle. Hakkınızı Helal edin." ifadelerine yer verdi.

6 SEZON ÜLKEMİZDE FORMA GİYDİ

Kariyerine Fransa'da başlayan Mevlüt Erdinç, sırası ile Sochaux, PSG, Rennes, ST Ettiene, Hannover 96, Guinggamp, Metz, Başakşehir, Antalyaspor, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, Kocaelispor ve son olarak Ümraniyespor formasını terletti. 35 yaşındaki santrafor, kariyerinde 131 gole imza attı.