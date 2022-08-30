Mevlüt Erdinç futbolu bıraktı - Son Dakika
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Mevlüt Erdinç futbolu bıraktı

30.08.2022 14:46

Milli futbolcu Mevlüt Erdinç, profesyonel kariyerini noktaladığını açıkladı. Erdinç, futbolu bırakma kararına yönelik, "Bende emekleri olan kulüplere, hocalarıma, arkadaşlarıma ve aileme çok teşekkür ediyorum. Beni ben yapan futbol kariyerimi noktalamış bulunuyorum. Yeni hayatımda yeni projelerim var" ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki Mevlüt Erdinç, yaptığı açıklamada aktif futbol yaşantısına son verdiğini kamuoyu ile paylaştı.

"YENİ HAYATIMDA YENİ PROJELERİM VAR"

Kramponlarını asmaya karar veren Erdinç, daha sonraki kariyerinde ki hedefleri üzerine "Yeni hayatımda yeni projelerim var. Benim bugünlere gelmeme vesile olan futbol dünyasına en yakın zamanda tekrar geri dönmek dileğiyle. Hakkınızı Helal edin." ifadelerine yer verdi.

6 SEZON ÜLKEMİZDE FORMA GİYDİ

Kariyerine Fransa'da başlayan Mevlüt Erdinç, sırası ile Sochaux, PSG, Rennes, ST Ettiene, Hannover 96, Guinggamp, Metz, Başakşehir, Antalyaspor, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, Kocaelispor ve son olarak Ümraniyespor formasını terletti. 35 yaşındaki santrafor, kariyerinde 131 gole imza attı.

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Mevlüt Erdinc, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mevlüt Erdinç futbolu bıraktı - Son Dakika


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