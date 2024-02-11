Milli Güreşçi Alperen Berber, Grekoromen Güreş Milli Takımı'na seçildi - Son Dakika
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Spor

Milli Güreşçi Alperen Berber, Grekoromen Güreş Milli Takımı'na seçildi

Milli Güreşçi Alperen Berber, Grekoromen Güreş Milli Takımı\'na seçildi

Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Alperen Berber, Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosuna dahil edildi. Büyükler kategorisinde ilk kez Samsunlu bir sporcu seçilen Berber, Romanya'da düzenlenecek şampiyonada mücadele edecek.

11.02.2024 14:00
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Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda yer alan isimlerden bir tanesi de Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Milli Güreşçi Alperen Berber oldu. Son dönemler büyükler kategorisine ilk kez Samsunlu bir sporcu seçilmiş oldu.

Milli takımın şu anda en genç sporcusu olan Samsunlu Milli Güreşçi Alperen Berber büyüklerde ilk kez mayo giyecek. Romanya'nın Bükreş kentinde, 12-18 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Grekoromen Milli Takım kadrosu kendine yer bulan ve gelecek vaat eden Milli Güreşçi Alperen Berber'den bir sürpriz bekleniyor.

Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen stilde mücadele edecek Milli Güreşçiler şöyle:

"55 kg Adem Burak Uzun, 60 kg Kerem Kamal, 63 kg Enes Başar, 67 kg Murat Fırat, 72 kg Selçuk Can, 77 kg Yunus Emre Başar, 82 kg Alperen Berber, 87 kg Ali Cengiz, 97 kg Beytullah Kayışdağ ve 130 kg Rıza Kayaalp."

Kaynak: DHA

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