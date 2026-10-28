Milli güreşçi Kadriye Aksoy Koçak, Astana'da bronz madalya maçını 7-2 kaybedip 5. oldu

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen 2026 Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mücadele eden milli sporcu Kadriye Aksoy Koçak, 5. oldu.

Kazakistan'ın başkenti Astana'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası, kadınlar kategorisiyle devam ediyor. Organizasyonun beşinci gününde milli güreşçi Kadriye Aksoy Koçak, kadınlar 76 kilo bronz madalya müsabakasında ABD'li Dymond Precious Guilford ile karşı karşıya geldi. Rakibine 7-2 yenilen Koçak, turnuvayı sıkletinde 5. sırada tamamladı.

İkinci turda Kübalı Milaimy Marin Potrille'yi 14-4 teknik üstünlükle, çeyrek finalde ise Kazak Gulmaral Yerkebayeva'yı 12-8 mağlup eden Kadriye, yarı finalde Avrupa şampiyonu Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva'ya yenildi.