79 kiloda mücadele veren Bekir Talip Öveç ise çeyrek finalde İranlı Sobhan Hooshang Yari'ye mağlup oldu. Milli sporcu repesaj müsabakasında ABD'li Brayden Thompson ile karşılaşacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Sofya 'da gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde 97 kiloda Rıfat Eren Gıdak, İranlı Amirali Hamid Azarpıra'yı 6-4 yenerek adını finale yazdırdı.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.