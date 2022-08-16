Milli güreşçi Rıfat Eren Gıdak, Bulgaristan'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da devam eden organizasyonda 97 kiloda mücadele eden Rıfat Eren Gıdak, finalde karşılaştığı ABD'li rakibi Benjamin Allen Kueter'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.

2 sporcu bronz müsabakasına çıkacak

86 kiloda mücadele veren İsmail Küçüksolak ise yarı finalde karşılaştığı ABD'li Bennet Kevin Berge'ye mağlup oldu. Milli sporcu repesaj maçının galibiyle yarın bronz madalya için mücadele verecek.

125 kiloda mindere çıkan Adil Mısırcı da yine bronz madalya için Özbek Namoz Abdurashidov ile karşılaşacak.

Her iki müsabakada yarın yapılacak.