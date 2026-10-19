Milli güreşçi Tığcı, Astana'da ilk altın madalyası için Erzurum kampını tamamladı - Son Dakika
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Milli güreşçi Tığcı, Astana'da ilk altın madalyası için Erzurum kampını tamamladı

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Milli güreşçi İbrahim Tığcı, 24 Ekim-1 Kasım'da Astana'da düzenlenecek 2026 Dünya Şampiyonası öncesi Erzurum'daki yüksek irtifa kampını tamamladı. 97 kiloda Türkiye'yi temsil eden Tığcı, kariyerinin ilk altın madalyasını kazanmayı hedefliyor.

Kuzenlerine özenerek 15 yıl önce başladığı güreşte Avrupa şampiyonalarında iki bronz madalya alan milli sporcu İbrahim Tığcı, Kazakistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda kariyerinin ilk altın madalyasını kazanmayı hedefliyor.

Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde milli takımla yaptığı kampı tamamlayan İbrahim Tığcı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 24 Ekim-1 Kasım tarihlerinde organize edilecek 2026 Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

2016 yılında düzenlenen 20 yaş altı ve 2019'daki 23 yaş altı Avrupa güreş şampiyonalarında üçüncülükle dönen milli sporcu, daha önce katıldığı Dünya Güreş Şampiyonası'nda ise istediği başarıyı gösteremedi.

Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda 97 kiloda temsil eden milli güreşçi, yüksek irtifanın verdiği avantajla çıkacağı 2026 Dünya Şampiyonası'nda kariyerinin ilk altın madalyasını alıp İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyor.

Milli güreşçi İbrahim Tığcı, AA muhabirine, 15 yıl önce Rize'de güreşçi kuzenlerine özenerek bu spora başladığını söyledi.

Çocukluğundan beri güreş yaptığını belirten 30 yaşındaki İbrahim, "Kuzenlerime heveslendim ve şimdi 97 kilogramda güreşiyorum. 2016 yılındaki Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası ve 2019'daki 23 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üçüncülüğüm var. 2021'de büyükler dünya ve Avrupa şampiyonalarında gittim ancak güzel başarı elde edemedim." dedi.

"Kendimizi iyi ve hazır hissediyoruz"

İbrahim Tığcı, Erzurum'da kamp yapmanın avantajlarından bahsederek, "Erzurum kampı gerçekten çok güzel oldu. Federasyon başkanım Taha Akgül'e teşekkür ediyoruz. Gerçekten imkanları sağladı ve güzel bir yere geldik. Rakımı yüksek ve antrenmanlarımız yoğun geçti. Burada antrenman yapmamız gerçekten çok güzel oldu. Güzel de verim aldığımızı düşünüyorum. Kendimizi iyi ve hazır hissediyoruz. İnşallah Dünya Şampiyonası'na gittiğimizde oradan da güzel sonuçlarla döneceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Daha önce Dünya Şampiyonası'na katıldığını ancak istediği başarıyı gösteremediğini dile getiren İbrahim Tığcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"5 sene önce Dünya Şampiyonası'na katılmıştım. Bu Dünya Şampiyonası'na hazırlanma sürecimiz diğerine göre daha iyi çünkü yüksek rakımda çalıştığımız için güzel verimler alacağım. Bu şampiyonada altın madalya almak için elimizden geleni yapacağız. Zaten hedefimiz madalya alıp kürsüye çıkmak. Altın madalya alırsak bizim için çok güzel olur. Kariyerimin ilk altın madalyası olacak ve benim için de çok önemli bir yer. Gerçekten adımlarımı sağlam atarak gidiyorum inşallah başaracağım."

Kaynak: AA
Dünya ŞampiyonasıTürkiyeErzurumSporSon Dakika

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