Milli güreşçi Yasemin Adar, beşinci Avrupa şampiyonluğunun peşinde Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Milli güreşçi Yasemin Adar, beşinci Avrupa şampiyonluğunun peşinde Açıklaması

22.03.2022 11:18
Milli güreşçi Yasemin Adar, beşinci Avrupa şampiyonluğunun peşinde Açıklaması

Türkiye'nin, Avrupa ve dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk kadın güreşçisi Yasemin Adar, beşinci Avrupa şampiyonluğu hedefi için Bolu'da çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin, Avrupa ve dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk kadın güreşçisi Yasemin Adar, beşinci Avrupa şampiyonluğu hedefi için Bolu'da çalışmalarını sürdürüyor.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 28 Mart-3 Nisan tarihlerinde yapılacak Avrupa Şampiyonası için Aladağ Kamp Eğitim Merkezinde kampa giren Kadın Güreş Milli Takımı kadrosunda bulunan milli sporcu Yasemin, teknik direktör Efraim Kahraman gözetiminde günde çift antrenman yaparak güç depoluyor.

Milli sporcu Yasemin Adar, AA muhabirine, bronz madalya kazandığı 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde de Bolu'da kampa girdiklerini ve buranın kendilerine uğurlu geldiğini söyledi.

Kadın güreşinde tarih yazmaya devam ettiklerini anlatan Yasemin, "23 yaş altı takımımız Bulgaristan'da takım olarak altın madalya aldı, tarih yazdı ve bir ilki başardı. Şimdi de Büyükler Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Orada da tarih yazmak istiyoruz." dedi.

Yasemin Adar, federasyonda kadınlardan sorumlu asbaşkan olarak görev yaptığını, aynı zamanda spor hayatını da aktif şekilde sürdürdüğünü hatırlatarak, "Benim için çok büyük sorumluluk. Macaristan'da güreşeceğim ve kendimi göreceğim. Umarım hem takımımız hem de Türkiye için hayırlı uğurlu olur." ifadesini kullandı.

Dizlerinden iki operasyon geçirmesi nedeniyle mindere dönmesinin zaman aldığını aktaran Yasemin, "Avrupa Şampiyonası'nda kendimi deneyeceğim. Güzel bir şey gelirse beşinci Avrupa şampiyonluğumu elde etmiş olacağım. Tarihimize tarih ekleyeceğiz." diye konuştu.

"Paris Olimpiyatları'nda altın madalya hedefliyorum"

2024 Paris Olimpiyatları'nda da altın madalya hedeflediğini ifade eden milli güreşçi, şunları kaydetti:

"Kaza, bela ve sakatlık olmadığı sürece hedefimiz her zaman ileriye dönük. Çünkü kadın güreşinde biliyorsunuz ki olimpiyatlarda ilk bronz madalyayı ben aldım ama altın madalyamız eksik. Biz de Türk kadını olarak altını çok seviyoruz. 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalyayı hedefliyorum."

Milli sporcu, Balıkesir'de düzenlenen Yasemin Adar 20 Yaş Altı Kadınlar Güreş Şampiyonası'nın kendisini gururlandırdığını dile getirerek, "Hem Balıkesir'imiz hem de federasyonumuz beni ölümsüzleştirmeye çalışıyor. Genelde değerli sporcuları öldükten sonra anmaya çalışıyoruz. Yaşadığım halde bunların yapılması, beni çok onurlandırdı." şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Türkiye'yle karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nda son anda değişiklik yaşandı! Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı Türkiye'yle karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nda son anda değişiklik yaşandı! Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı KİCK BOKSÇU İKİZ KARDEŞLER, İL ŞAMPİYONASINA KARLA KAPLI BAHÇEDE HAZIRLANIYOR KİCK BOKSÇU İKİZ KARDEŞLER, İL ŞAMPİYONASINA KARLA KAPLI BAHÇEDE HAZIRLANIYOR

Milli Güreşçi, Türkiye, Milli, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli güreşçi Yasemin Adar, beşinci Avrupa şampiyonluğunun peşinde Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
11:35 Tamer Karadağlı ve piyanist sevgilisi Iraz Yıldız ayrılık kararı aldı!
11:34 Grup toplantısında Bahçeli, Uzman çavuş-doktor kavgasına atıfta bulunarak hiç unutmadığı anısını anlattı!
11:33 Son Dakika! Devlet Bahçeli, Furkan Vakfı'nın eylemi hakkında konuştu: Türk polisi zamanında müdahale etmiştir, alınlarından öpüyorum
11:29 Ukrayna istihbaratından gündem olacak iddia: Sağlık sorunları yaşayan Putin'in yerine 'işkenceci' Bortnikov gelecek
11:24 Dolar/TL yeni günde 14,82 seviyelerinden alıcı buluyor
11:22 Becali, Galatasaray'a savaş açtı! UEFA'ya şikayette bulundu
11:21 Dünyada ayak basılmamış çukura inen bilim insanları anlattı: Bakterilerin ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok
11:12 80 yaşındaki kadın bakıcısı tarafından şiddet gördü! Eve yerleştirilen gizli kamera tüm gerçeği ortaya çıkardı
11:02 İbrahim Kutluay ve oyuncu Gülcan Arslan'ın aşk yaşadıkları ortaya çıktı!
10:58 Gram altının fiyatı yeni günde 921 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 11:46:31. #1.11#
SON DAKİKA: Milli güreşçi Yasemin Adar, beşinci Avrupa şampiyonluğunun peşinde Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement