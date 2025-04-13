Milli Güreşçiler Avrupa Şampiyonası'nda 14 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Spor

Milli Güreşçiler Avrupa Şampiyonası'nda 14 Madalya Kazandı

Milli Güreşçiler Avrupa Şampiyonası\'nda 14 Madalya Kazandı

Türkiye, Bratislava'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nı 14 madalya ile tamamlayarak başarılı oldu.

13.04.2025 23:53
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Milli güreşçiler, Avrupa Şampiyonası'nı 14 madalya ile tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Slovakya'nın Bratislava kentinde, 7-13 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, serbest stil, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde toplamda 1 altın, 6 gümüş, 7 bronz olmak üzere 14 madalya kazandı.

Grekoromen Güreş Milli Takımı Avrupa ikincisi

Grekoromen Güreş Milli Takımı, 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere toplamda 5 madalya kazanarak, 110 puanla Avrupa ikincisi oldu. 63 kiloda Kerem Kamal (Altın), 130 kiloda Muhammet Hamza Bakır (Gümüş), 77 kiloda Ahmet Yılmaz, 72 kiloda Mehmet Mustafa Şahin ve 82 kiloda Burhan Akbudak (Bronz) madalya kazandı.

Kadınlar Güreş Milli Takımı da Avrupa ikincisi oldu

Kadın Güreş Milli Takımı, 5 gümüş, 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 7 madalya ve 5 final yaparak tarihte bir ilke imza attı ve kürsüde yerini aldı. Milliler, 158 puan toplayarak Avrupa'da gücünü bir kez daha gösterdi. 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz 59 kiloda Bediha Gün, 57 kiloda Elvira Süleyman Kamaloğlu ve 72 kiloda Nesrin Baş gümüş madalyayı boyunlarına takarken, 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu ile 53 kiloda Zeynep Yetgil bronz madalya sevinci yaşadı.

Serbest Güreş Milli Takımı, üçüncülük kürsüsünde

Serbest Güreş Milli Takımı ise, şampiyonada gösterdiği performansla Avrupa üçüncüsü oldu. Toplamda 2 bronz madalya kazanan milliler, 73 puanla takım sıralamasında üçüncü sırayı aldı. 86 kiloda Osman Göçen ile 92 kiloda Feyzullah Aktürk madalya kazanan sporcular oldu.

Toplamda 14 madalya

Milli güreşçiler göstermiş oldukları performansla Avrupa Şampiyonası'nı toplam 14 madalya ve 3 ayrı kategoride takım kupası ile tamamladı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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